Secondo molti studi psicologici, il rapporti amorosi sono tra quelli che maggiormente mettono “alla prova” la nostra tenuta mentale, ma allo stesso tempo risultano essere quelli che mettono “a nudo” la nostra personalità. E’ impossibile elencare brevemente cosa ci “aspettiamo” da un rapporto sentimentale nel dettaglio, in quanto questo bisogno viene determinato da numerosi fattori. Esistono tuttavia persone che risultano essere particolarmente puntigliosi in amore, al punto da venir percepiti come esigenti e raramente soddisfatti. Quali sono, secondo lo zodiaco, questi segni zodiacali così caratteristici?

Conosci i segni zodiacali più esigenti in amore? Sono questi 3!

Toro

E’ molto schietto e chiaro fin da subito: Toro pretende il massimo da un rapporto amoroso sotto tutti i punti di vista ma sopratutto ambisce ad una sincerità estrema, anche brutale se necessario. Detesta il concetto stesso della menzogna (anche se non è tra i più sinceri in assoluto). Non è impossibile stare con Toro ma risulta essere mediamente impegnativo.

Cancro

I Cancro hanno bisogno di essere compresi, quindi chiunque sia intenzionato a fidanzarsi o sposarsi con un Cancro deve indubbiamente aprire il proprio cuore. E’ un profilo empatico e ultra sensibile, quindi ogni cosa deve essere “misurata”. Altrimenti è Cancro stesso ad allontanarsi prima del tempo.

Scorpione

Non pretendono mari e monti ma deve evidenziarsi una compatibilità concreta tra i partner, secondo Scorpione. Sostanzialmente, non bisogna aspettarsi che Scorpione “cambi” con il tempo, perchè è esattamente quello che non vuole e che non è portato a fare, e si aspetta che non accada neanche con la controparte, altrimenti perde interesse quasi subito.