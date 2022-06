Il rispetto assume una valenza di significato molto ampia, essendo capace di adattarsi a vari contesti. Una personalità rispettata nella maggior parte dei casi lo è per cosa pensa o per cosa fa o ha fatto, quindi a seconda di una più o meno convidisibile superiorità e stabilità morale/intellettiva. Il rispetto è anche qualcosa che viene “percepito” e risulta essere naturale ad esempio per chi ha una grande influenza sugli altri, a prescindere. Secondo lo zodiaco i segni zodiacali tradizionalmente più rispettati risultano essere i seguenti.

Conosci i segni zodiacali più rispettati? Sono questi!

Bilancia

Appare “strategico” il più delle volte ma proprio per questa sua capacità di mettere d’accordo tutti (o quasi) Bilancia si merita indubbiamente il rispetto diffuso. E’ bene distinguere dai Bilancia che danno solo l’impressione di essere degni di rispetto e coloro che invece “fanno” effettivamente qualcosa di concreto per guadagnarsi questa nomea.

Vergine

Rispettato perchè coerente e per “dire le cose come stanno”, anche a costo di essere un po’ indelicato. Insomma viene rispettato in modo automatico perchè vero, genuino ma non per questo “rozzo” e sgarbato. Vergine questo lo sa ma non modifica mai il proprio atteggiamento: dirà sempre quello che pensa, provvedendoo solo marginalmente ad edulcorare il proprio pensiero.

Ariete

Un Ariete non “verrà meno” in nessun caso se ha fatto qualche forma di promessa che include un loro impegno concreto. E’ una personalità fortemente accentrativa ma non solo a “parole” ma anche e sopratutto nei fatti. Ariete ha un senso della responsabilità che è mediamente più sviluppato della media.