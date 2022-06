Abbiamo di recente trattato l’adulazione come tratto comune per numerose personalità: se questa caratteristica spesso viene utilizzata per sviluppare strategie, ossia per ottenere qualche risultato cooncreto, il servilismo è qualcosa di più estremo, pur essendo correlato almeno in alcuni punti. Il servlismo infatti costituisce una sorta di sottomissione più o meno evidenziata nei confronti di qualcuno, ma non è strettamente correlata a qualche strategia. Insomma, è un “difetto” ma è anche una forma mentis più diffusa di quanto non si possa pensare, anche se in misura minore può essere concepita semplicemente come una “volontà a mettere a proprio agio gli altri”. Quali sono i segni più servili dello zodiaco?

Ecco i segni zodiacali più servili dello zodiaco: Li conosci?

Cancro

Merita una menzione particolare il Cancro che pur avendo un carattere pieno di sfaccettature è molto sensibile ma finisce inevitabilmente per non farsi rispettare e spesso anche ad assumere atteggiamenti eccessivamente servili in maniera non giustifiata.

Pesci

Decisamente più padrone delle proprie azioni e reazioni, Pesci è anch’esso un segno molto sensibile ed empatico ma è maggiormente selettivo. Però quando è convinto di aver trovato la persona giusta, diventa inevitabilmente troppo “dipendente” da quest’ultima e sostanzialmente “smette di dimostrarsi forte”, diventando servile probabilmente per dimostrare la propria disponibilità e supporto. Spesso però l’impressione che da è quella di una personalità ai limiti del succube.

Gemelli

Discorso non molto diverso per Gemelli che cerca apporvazione anche se ha la tendenza a “non guardare in faccia a nessuno”, sopratutto all’inizio, quando conosce qualcuno di nuovo. Molto presto però questa “corazza viene meno”, e Gemelli non conosce altri modi per farsi apprezzare se non quello di farsi un po’ controllare.