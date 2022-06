La stragrande maggioranza di noi impara a vivere in un contesto sociale anche e sopratutto grazie alla convivenza, ossia il tempo che si passa assieme ad una o altre persone. Contesti familiari, lavorativi o di coppia evidenziano i nostri pregi e difetti ma anche le capacità di relazionarci con realtà diverse dalla nostra. Non tutti però sono adatti a convivere con altre persone, per diverse ragioni: secondo lo zodiaco alcuni segni zodiacali infatti risultano essere particolarmente avversi al semplice concetto, e ciò li rende difficili da sopportare. Quali sono i peggiori conviventi dello zodiaco?

I “peggiori conviventi” secondo lo zodiaco. Scopri se c’è il tuo segno!

Capricorno

Il problema principale dei Capricorno è che è costantemente orientato a pensare di non essere considerato abbastanza e rispettato a sufficienza. Deve essere perciò messo al corrente di tutto e tutti, anche dei fatti che non lo riguardano. Ha “paura” di essere ignorato e questo lo rende spesso poo apprezzato sopratutto da chi è molto riservato.

Ariete

Eccessivamente accentrativo ed autonomo, Ariete agisce senza pensare alle altre persone, ma non perchè sia egoista quanto piuttosto perchè ogni dinamica che deve gestire viene “filtrata” e presa in considerazione dal proprio modo di interpretarla. E’ “poco flessibile”.

Vergine

Vergine non “da fastidio” ed è una persona assolutamente capace di tenere in piedi un dialogo. Ma se vi aspettate una collaborazione pratica, Vergine nella maggior parte dei casi concepisce questa volontà come una sorta di “intrusione” vera e propria. Anche loro sono poco flessibili ma in modo diverso, è più “volontaria” che altro.