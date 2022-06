Il colore di questa estate è il bianco! ecco quali fiori scegliere in balcone

Quali fiori scegliere questa estate per il nostro balcone di casa? Sappi che la tonalità di moda in questa stagione è il bianco. I fiori bianchi sono disponibili in un’ampia varietà di forme, dimensioni e di sfumature: dalle delicate margherite alle vivaci ortensie. Sono loro, i fiori bianchi, ad aggiungere eleganza a qualsiasi bouquet.

I fiori bianchi sono spesso associati alla purezza e all’innocenza, tanto da renderli fiori da matrimonio o da eventi che coronano le nascite o gli anniversari. Tra l’altro sono perfetti anche nelle composizioni perché si mescolano bene con gli altri colori. Le inflorescenze bianche mescolate a colori più vivaci enfatizzano gli stessi fino a renderli protagonisti.

Esistono dei fiori bianchi piuttosto comuni e altri alquanto rari, tanto da richiamare l’interesse dei botanici. I fiori più rari sono anche le varianti più delicate che necessitano di cure speciali per non deperire in fretta. Prima di scegliere una pianta per il suo colore, però, è importante valutare l’esposizione solare del nostro balcone, se è soggetto a correnti di aria forti e improvvise e quanto apporto idrico siamo disponibili a dare per mantenere la fioritura al suo massimo splendore.

Qualora scoprissimo di non avere uno spiccato pollice verde sarebbe meglio rinunciare alle tipologie di piante più fragile e indirizzare la nostra scelta verso le varianti più comuni e selvatiche. Per esempio, una pianta rampicante come il gelsomino che non ha grandi esigenze di coltivazione e di cura dei fiori.

Quali fiori scegliere in balcone

Come abbiamo detto, esistono diversi tipi di fiori bianchi che variano in base alla stagionalità. Ad accomunarli la presenza pressoché distribuita in tutte le stagioni dell’anno. Quindi non dovrai preoccuparti. Nel tuo balcone potrai avere ogni singolo giorno dell’anno un fiore bianco a coronare i tuoi spazi abitativi.

Alcuni fiori bianchi, come i gigli, hanno una profumazione piuttosto evidente. Lo stesso discorso vale per i gelsomini, i quali essendo piante rampicanti, sono perfetti per i balconi che vantano una ringhiera in ferro o in acciaio. Altri fiori, come le rose, possono mescolarsi con molti varianti di tonalità diverse.

Le classiche margherite si presentano nella loro veste bianca negli ambienti selvatici ma possiamo accostarle a delle margherite africane che possiedono delle nuances molto particolari e alquanto eccentriche. Ne esistono in varianti di colore che alternano i petali gialli e rossi evocando inconsciamente uno spettacolo circense.

Tuttavia, ci sono alcuni fiori bianchi che non sono così comuni come gli altri. Per esempio, le orchidee sono molto rare e piuttosto ricercate dai botanici e dagli amatori della specie. Di contro, però, le orchidee sono delle piante molto delicate che non necessitano di molta acqua e non amano nemmeno un’esposizione solare diretta né tantomeno un grande apporto idrico.

I papaveri bianchi sono un altro fiore bianco molto popolare. Hanno una forma unica, delicata e fragile, e crescono raramente con la tonalità bianca. Sempre della stesse specie, esiste un tipo di papavero bianco chiamato “Papavero delle nevi” che cresce solo in Scozia. Molto bello e particolare ma difficilmente riesce a vivere con le nostre temperature.