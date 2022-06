Come sappiamo il latte è uno degli alimenti più consumati nella nostra quotidianità, usato sia nelle varie preparazioni che bevuto cosi com’è. La domanda che tutti si pongono è se bisogna berlo caldo o freddo, oggi vi daremo una risposta che vi scioglierà un po’ i dubbi. Andiamo quindi a vedere se è meglio berlo freddo o caldo e quale dei due è più utile al nostro organismo.

Latte si beve freddo o caldo? Esiste una risposta che nessuno si aspetta

Chi predilige il latte caldo quasi sempre sostiene che lo sente più facilmente digeribile. La verità però è che la sua digeribilità non ha proprio nulla a che fare con la condizione termica. Purtroppo chi ha difficoltà a digerire il latte ha dei problemi con il lattosio, o con le proteine o i grassi del latte. Riscaldare la bevanda non sosterrà l’organismo a processare queste sostanze.

Ovvio che non bisognerebbe bere d’un fiato un intero bicchiere di latte freddo. Specialmente se si è accalorati. Ma lo stesso discorso vale per l’acqua, il succo di frutta o qualsiasi bevanda. Chi beve latto caldo crede anche che favorisca il sonno ma la verità è che non ci sono studi scientifici che verificano questo effetto. Però, è possibile che una bella tazza di latte caldo la sera abbia benefici rilassanti. Difatti, il cervello tende ad associarla a piacevoli ricordi dell’infanzia.

Questi possono, a loro volta, conciliare il sonno. In generale questa bevanda fa bene perché racchiude dei sali minerali molto importanti per l’organismo, quali il calcio e il fosforo. Apprendiamo che l’apparato osseo e scheletrico richiedono la presenza di particolari sali minerali per tenersi vigorosi e attivi e fra questi il primo è il calcio, poi il fosforo che ne sostiene il corretto assorbimento. Questa bevanda contiene ambedue questi sali, in quantità molto innalzate rispetto agli altri alimenti, quindi si rivela perfetta per la crescita dei bambini e dei ragazzi, ma anche per le donne che stanno vivendo il periodo della menopausa e quindi penano l’indebolimento osseo.

In conclusione quindi possiamo dire che la verità è che la temperatura del latte non fa tanta differenza anzi quasi nessuna. Che sia caldissimo o fresco, il latte fa bene all’organismo. Contiene infatti, come abbiamo detto, acido folico e sali minerali fondamentali. Fra le vitamine più presenti nel latte vi è la vitamina K, un nutriente spesso sottovalutato che allunga la vita, quindi non rinunciate mai a questa bevanda.