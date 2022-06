La saggezza implica una capacità di far tesoro delle proprie esperienze riuscendo allo stesso tempo a trarre insegnamenti anche molto profondi a riguardo, valutando i diversi elementi di una situazione in modo corretto anche se non si è vissuta la sopracitata situazione. Si tratta di un mix tra capacità deduttiva e di valutazione, e non rappresenta un tratto “insegnabile” ma profondamente legato al nostro modo di intendere le cose. La saggezza è una daelle virtù più rispettate fin dalla notte dei tempi, e sembra appannaggio in particolare del genere femminile. Ecco le donne più sagge dello zodiaco.

Le donne più sagge dello zodiaco sono le seguenti. Lo sapevi?

Vergine

Appare spesso un po’ distaccata, ma in realtà ha la mente sempre attiva ed è molto sensibile. Ha grandi capacità sensoriali e legate alla percezione comune, non ama i proclami ma fa tesoro di ogni cosa che vede e sente. Ecco perchè raramente sbaglia intuizione.

Toro

Molto sagge sopratutto in relazione ai contesti sociali, la sua capacità di comprendere in anticipo le situazioni, semplicemente valutando causa-effetto in poco tempo permette loro di non sorprendersi quasi mai in merito al corso degli eventi. Toro è molto impulsiva ma è anche un’abile ragionatrice.

Acquario

E’ la regina della giustizia, colei che riesce in ogni caso a rimanere razionale ma non distaccata: la donna Acquario è mossa in tutti i casi dalla propria morale che la fa propendere sempre per la “cosa giusta da fare” anche se non è la più conveniente. Difficile una Acquario che si “approfitta” di qualcuno.