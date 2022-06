Le orchidee riescono ad affascinare le persone da secoli, in primis per l’aspetto quantomeno particolare e singolare nonchè molto diversificato, ma anche per la natura profondamente differente da buona parte delle piante da fiore. Fanno parte di questa definizione le specie vegetai della famiglia delle Asparagales, contraddistinte da centinaia di sotto generi: i fiori delle Orchidee hanno la particolarità di trarre nutriemento anche dalle radici aeree, attraverso un processo che si chiama autotrofia, oltre che da forme di vita in decomposizione. Come prendersi cura delle Orchidee?

Orchidee: tutti i segreti che nessuno sa per curarle nel migliore dei modi

A tutti piacciono questi fiori ma prendersene cura pur non essendo complicatissimo, richiede la conoscenza profonda della tipologia di fiore che abbiamo tra le mani, in quanto si tratta di piante sensibili a vari fattori.

Sopratutto se siamo alle prime armi è consigliabile utilizzare un vaso trasparente in quanto le radici costituiscono “indizi” importanti su come stiamo “nutrendo” la pianta, ad esempio il fabbisogno di acqua. Le orchidee tendono infatti a morire se innaffiate con troppa regolarità, mentre è necessario innaffiare in modo “delicato” solo quando sono completamente asciutte. Le radici ci aiutano a capire se c’è bisogno di acqua: il colore verde spento tendente al grigio “segnala” una carenza di acqua, un verde brillante invece che è “tutto ok”. Meglio usare l’acqua demineralizzata e sopratutto a temperatura ambiente.

E’ assolutamente fondamentale utilizzare un terriccio specifico per orchiedea, meglio ancora se è adatto alla nostra “sotto categoria”, idem per quanto riguarda il concime che può essere utilizzato tutto l’anno evitando però quando la pianta è in fioritura.

Le orchidee non devono mai essere poste sotto il sole diretto, ma in mezz’ombra a temperature miti e caldi, con un’umidità media (55-70 %). Quindi un posto caldo e luminoso ma non “battuto” direttamente dai raggi solari.