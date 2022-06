Oroscopo domani Paolo Fox, 29 giugno 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, mercoledì 29 giugno 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 29 giugno: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti sentirti un po’ arrabbiato con una persona che ti ha mancato di rispetto. Non dovrai fartene un cruccio, è probabile che avrai ragione proprio tu su tutto. Giove sosterrà chi vuole aprire una vertenza. Occhio ai rapporti con Scorpione, Toro e Acquario! L’amore migliorerà a partire dal mese di luglio.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

L’inizio settimana ti ha messo a dura prova. Credo siano molti i nati in Vergine che si sono pentiti di aver fatto una scelta di lavoro, ma sbagliano! Avete preso la decisione giusta, solo che magari non avete intorno a voi collaboratori validi. Vi manca un aiuto prezioso. Le ultime settimane ti hanno costretto a cambiare molte cose, inclusa la tua visione circa il futuro.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani e dopodomani proverai una profonda agitazione interiore. Attenzione anche in amore, specie se in passato ci sono state difficoltà di lavoro o di salute che hanno provocato qualche piccolo distacco. Purtroppo da parecchio senti di avere una spada di Damocle sulla testa, stai affrontando un periodo pieno di problemi. Sii forte!

Oroscopo domani: Scorpione

Domani potrai contare su una bellissima Luna nel segno dell’amico Cancro. Sarai pieno di buone ispirazioni e avrai voglia di lavorare su qualche nuovo progetto che potrebbe regalarti future soddisfazioni. Ma, da buon perfezionisti quale tu sei, pretenderai risposte e chiarezza dalle persone intorno a te. Se non sarai certo, non vorrai avviare nessun progetto importante. Amore neutrale.