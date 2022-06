Oroscopo Paolo Fox domani, 29 giugno 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani mercoledì 29 giugno 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 29 giugno: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai cominciare a fare programmi interessanti per il weekend. Ti aspetta un fine settimana molto promettente, soprattutto in amore. E per te è davvero importante avere la complicità di buone stelle, perché in amore rischi sempre di annoiarti o di voler maggiore libertà. Novità e nuove emozioni in arrivo.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani e dopodomani saranno due giornate in cui converrà fare lo stretto necessario e non di più. Da venerdì le cose andranno meglio. Sii cauto. Da tempo gestire il tuo lavoro non è affatto semplice e non di rado il Capricorno riversa questa agitazione in amore. Attento a non trasformare il tuo partner in un socio o collaboratore! Certo, avresti un gran bisogno di persone capaci di darti una mano.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani comincerai a pensare al tuo futuro con grande interesse e coinvolgimento. Con Marte e Giove in buon aspetto potresti perfino avere voglia di avviare nuovi progetti o cercare una soluzione per una tua idea. Anche l’amore sarà in primo piano. Qualcuno potrebbe sentirsi attratto da una persona conosciuta da poco. Domenica giornata intrigata per i sentimenti: fai programmi particolari.

Oroscopo domani: Pesci

Domani, con Sole e Luna in aspetto favorevole, ti sentirai meglio. Forse ci saranno spese impreviste per un progetti, per qualcosa da sistemare. Cerca di non chiuderti in te stesso. Dopo tre settimane in cui l’amore è passato in secondo piano, adesso devi risvegliare i sentimenti sopiti. Servirà cautela solo nei rapporti non chiariti non un ex! Per il resto sentirai di aver ritrovato più serenità.