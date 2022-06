Anche i profani del giardinaggio imparano molto presto alcuni accorgimenti “generici” come l’innaffiatura, la collocazione al sole ma anche il rinvaso, che costituisce un’azione fondamentale per le piante da vaso, indifferentemente dalla tipologia. Si tratta di qualcosa che deve essere effettuato con cadenza regolare, oppure può compromettere seriamente la salute della pianta oppure arrestarne la crescita. Quali sono le piante che necessitano di rinvaso più di frequente?

Per queste piante dovrai cambiare spesso il vaso, ecco di quali si tratta

Non esiste una “categoria” specifica, ma sono sopratutto quelle erbacee, e quelle utilizzate come condimenti, anche perchè spesso sono vendute al dettagli in vasi di piccole dimensioni, il più delle volte in plastica, così da facilitarne il trasporto. Un esempio frequente è costutito dal basilico ma anche dall’alloro, che hanno radici molto profonde e dalla crescita mediamente rapida. Ma quando bisogna cambiare vaso e terriccio? Non esiste un periodo preciso ma solitamente il periodo della primavera risulta essere quello più adatto mentre bisogna assolutamente evitare di farlo durante la fioritura, in quanto il processo rappresenta una condizione di stress assoluto per qualsiasi pianta, e se non effettuato nel modo corretto, può portare anche al decesso del vegetale. Le piante succulente, ossia le piante grasse sono in genere meno bisognose di travasi frequenti in quanto hanno radici più piccole e resistenti.

Generalmente le piante tradizionali vanno rinvasate ogni 12-18 mesi, ed in generale quando le radici risultano effettivamente visibili, ossia quando “fuoriescono” fuori dal vaso, ma anche quando la pianta effettivamente smette di crescere, oppure quando si manifesta un’ingiallimento delle foglie.