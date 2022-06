Con l’arrivo dell’estate e soprattutto delle alte temperature, il nostro corpo ne risente e ha bisogno di fonti sostanziali di energia e la più importante è l’acqua. Il nostro organismo ha bisogna di liquidi per evitare uno stato di disidratazione, difatti basta una disidratazione di soltanto l’1% del peso corporeo per nuocere alle tue attività e le prestazioni fisiche del tuo corpo. Quando le nostre riserve d’acqua mancano, possono apparire crampi, debolezza, irritabilità ma anche, nei casi più gravi, colpi di calore.

I sintomi piu gravi sono: secchezza della pelle e delle mucose, aumento della temperatura corporea e intossicazione di reni e fegato. Per questo è fondamentale tenere molta attenzione al principale segnale di pericolo che il tuo corpo ti manda.

Quanta acqua bere in estate per non essere disidratati: parla il medico

Il fabbisogno di acqua quotidiano muta in base al fisico e all’età, ma generalmente bere a sufficienza in estate significa consumare circa due litri d’acqua. Se facciamo anche tanta attività fisica, si potrà arrivare a bere un totale di tre o quattro litri di liquidi al giorno.

Per colpa della ridotta capacità percettiva, gli anziani tendono ad avvertire meno lo stimolo della sete, incappando più facilmente nel rischio di disidratazione. Per questo nella terza età è fondamentale bere, specialmente in estate, prima che si percepisca con limpidezza la sete. Dopo il risveglio e prima della colazione, è raccomandabile bere acqua, per riprendere al più presto l’idratazione dopo il riposo.

Bere tanto in estate è sicuramente salutare, ma bere troppo è svantaggioso, a maggior ragione durante i pasti. Una sovrabbondanza di liquidi intralcia la digestione, sciogliendo troppo i succhi gastrici, inoltre aumenta la pressione arteriosa. Pertanto, il rifornimento idrico va suddiviso e ripartito al massimo durante la giornata, soprattutto lontano dai pasti.

È ovvio che alla base della nostra idratazione c’è l’acqua, che è da prediligere non gassata e non troppo raffredda. Per la nostra salute è quasi sempre meglio preferire l’acqua del rubinetto, salvo diverse esigenze o forniture idriche inette.

Quindi l’acqua diventa alleato fondamentale per le nostre giornate estive, e non va mai sottovalutata la sua consumazione perché la distrazione è una brutta situazione da sopportare e può portare gravi conseguenze. Un bicchiere d’acqua diventa oltre che un modo per stare più freschi anche un’azione da non sottovalutare.