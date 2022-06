Le promesse hanno più di qualcosa in comune con i segreti, pur rappresentando qualcosa di profondamente diverso: a prescindere dalla cultura e dall’educazione si tratta infatti di una forma di impegno morale (ma che può essere anche “concreto”) a fare o non fare una determinata cosa. Una promessa è un debito, come si usa dire e se sono in tanti a tradire questo concetto per varie motivazioni, alcuni segni zodiacali, come vedremo a breve, considerano valido questo fattore e sono soliti per mantenere sempre le proprie promesse.

Questi segni mantengono sempre le promesse: c’è anche il tuo?

Leone

E’ un discreto bugiardo e non sempre si dimostra così affidabile se realmente non si pone la necessità. Però se fa una promessa la porterà a termine in maniera anche molto convinta per una questione “morale” sopratutto. Leone prende il concetto stesso molto seriamente, ed “alla lettera”, andando anche contro i propri interessi.

Vergine

E’ il segno più “retto” e difficile da modificare in assoluto, quindi naturalmente è mosso da un valore morale decisamente importante. Una promessa rappresenta molto di più di un’impegno ma viene utilizzato per valutare la serietà e l’affidabilità di qualcuno. E’ tra i più concreti da questo punto di vista ed è molto severo verso chi non si comporta come lui.

Toro

Non ama fare “promesse a vanvera” perchè conosce i propri limiti e sa adattasi molto bene ad un contesto. Toro costituisce il segno più “onesto” da questo punto di vista ma se prende un impegno di questo tipo, lo porterà a termine, prima o poi.