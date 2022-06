Le piante non possono essere riprodotte sempre, ma si deve aspettare il momento giusto per avere dei risultati migliori. Il periodo migliore per fare queste talee di rose sono alla fine della primavera- inizio estate. Si fanno in questo periodo perché così si vanno a tagliare dei rami giovani e forti, poiché si stanno preparando per la fioritura successiva. Le talee devono essere fatte di mattina, perché la linfa ha raggiunto la parte superiore del ramo mentre di sera la linfa si trova più nelle radici.

Il ramo si può anche tagliere e mettere in un vaso pieno di acqua, per poi aspettare il momento giusto per piantarlo. Bisogna comunque fare attenzione all’acqua che non deve essere calcarea, deve inoltre essere a temperatura ambiente, non fredda e si deve aggiungere del fosforo per farla crescere meglio.

Il fosforo è molto importante per per la talea. Infatti si deve andare a creare un ambiente in cui il ramo subito si abitui. Sennò si può rischiare di farlo soffrire, stressare e morire a causa di uno shock ambientale.

Talee di rosa a luglio: ecco come ottenerle e come curarle

Per prima cosa dobbiamo creare l’ambiente della pianta madre, quindi andiamo a prendere del terriccio acido e specifico per le rose, che si può comprare su online o nei negozi specifici. Andiamo poi a mescolare il terreno con uno strato di ariosità alla terra. Sul fondo del vaso mettiamo dell’argilla espansa così da far drenare bene il terreno.

Poi con un bastoncino andiamo a fare un buco nel terriccio dove dovrà essere inserita la talea. Tra una rosa e l’altra ci deve essere una distanza minima di circa 15 centimetri. Dopodiché annaffiamo il terreno per renderlo più morbido. Ricordiamo che i rametti da utilizzare devono essere sani e forti e dobbiamo anche toglierci le foglie.

Per preparare la talea, dobbiamo tagliare il rametto a circa di circa 25-30 centimetri dal bocciolo, con tutte le foglie. Il taglio dovrà essere longitudinale a 45 gradi, in modo tale da favorire l’assorbimento dei nutrienti per il nuovo ramo. In più, cosa non obbligatoria, si può somministrare anche un ormone radicante per la cicatrizzazione. Questo ormone è una polvere che si può comprare tranquillamente online o nei negozi specifici che aiuta a proteggere la talea durante la crescita. Ma non è una cosa necessaria.

Una volta inserito il rametto nel caso, si può mettere anche un bastoncino per sostenerne il peso.

Il terreno deve essere sempre umido e ovviamente non ci devono essere ristagni idrici. Inoltre il vasetto deve essere posizionato a mezz’ombra. Le prime radici spunteranno dopo due settimane.