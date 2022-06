Uno di rimedi “della nonna” per eccellenza è una tazza di latte calda con un cucchiaio di miele, questa preparazione è molto utile per mal di gola e raffreddori. La preparazione è molto semplice, per prima cosa fate riscaldare il latte, cercando di evitare però che giunga ad ebollizione.

Poi diluiteci dentro un cucchiaio di miele, scegliendo fra le molteplici varietà in commercio, da quello di colza a quello di corbezzolo sino a quello di castagno. Il miele più opportuno per liberare le vie aeree e sciogliere il catarro è quello di acacia o di eucalipto, che gode di proprietà lenitive. Per quanto riguarda il latte, assicuratevi che sia parzialmente scremato, preferendo quello vaccino oppure quello di capra, molto più delicato, ma nutriente.

Una volta ultimato il latte caldo con il miele, bevetelo facendo il pieno di benessere e avversando in modo naturale influenza e raffreddore. Questo rimedio è perfetto per ridurre le infiammazioni alla gola. Il latte caldo e lo zucchero racchiuso nel miele, operano come dei calmanti, diminuendo la tosse, ma anche tonsilliti e laringiti. Poi tale bevanda benefica è perfetta pure per impedire l’insonnia, soprattutto se si ha difficoltà a respirare a causa dell’influenza.

Ulteriormente svolge un’azione antibatterica e antisettica, placando la tosse secca e quella grassa, diminuendo le infiammazioni delle mucose e liberando le vie respiratorie. Per renderlo ancora più efficace basta aggiungere una spruzzata di polvere di zenzero, che darà ulteriore slancio alla bevanda e vi sosterrà nel contrastare meglio l’influenza. Ma uno studio ha incredibilmente definito questo toccasana come un falso mito.

Allarme latte caldo e miele questo studio dimostra che può fare male

Il latte vaccino causa muco, e quindi darlo a chi ha già tosse, raffreddore e mal di gola, non fa che aumentarne i sintomi. Poi il miele è un super integratore ricco di nutrienti, e non dovrebbe mai essere preso la sera prima di andare a letto. Perché non agevolerebbe certo il sonno. Così come non lo facilita la cioccolata o qualsiasi cibo carico di zuccheri semplici.

Questo studio è stato un fulmine a ciel sereno su un rimedio naturale che ricorda secoli e secoli di storia, però non bisogna farne un dramma, l’importante è non esagerare di dosi e questo rimedio può ancora aiutarvi a scacciare via l’influenza.