Caffè freddo o caldo? scoperta la verità che nessuno conosce

Meglio bere caffè freddo o caldo? Se state leggendo questo articolo significa che siete degli amanti della bevanda energetica. In effetti, la maggior parte delle persone che bevono caffè probabilmente lo amano fin troppo. Questa passione può portare ad alcune abitudini poco salutari, come bere caffè in eccedenza perché senza caffeina non si riesce a stare.

Sebbene molti consumatori si rendano conto degli effetti negativi dell’eccedere con il caffè, faticano a rinunciare a berlo più volte al giorno. Fortunatamente, esistono molti modi per godersi la propria tazza di caffè preferita senza scadere nella dipendenza. Inoltre la bevanda apporta non solo elementi negativi ma anche dei benefici riconosciuti.

Qual è la differenza tra caffè freddo e caffè caldo?

Il caffè freddo viene solitamente conservato in una brocca con dei cubetti di ghiaccio o tenuto all’interno del frigorifero. Il caffè caldo è quello appena fatto, che esce fumante dalla caffettiera o dalla macchinetta. Tra i due il più digeribile è quello freddo ma se andiamo a leggere questo meccanismo all’interno dell’intestino il discorso cambia.

L’apparato digerente di una persona è progettato per gestire i liquidi caldi meglio dei liquidi freddi. Di contro, il caffè freddo viene assorbito più velocemente mettendo subito in circolo la caffeina. Quindi, se hai bisogno di svegliarti il prima possibile bevi una tazza di caffè freddo piuttosto che quello caldo.

I liquidi freddi provocano un aumento della pressione sanguigna e per chi è particolarmente sensibile ciò può causare mal di testa o tachicardia. Se si consumano grandi quantità di caffè freddo, è probabile che la pressione sanguigna aumenti innescando a cascata scompensi cardiaci e di danni al fegato.

Possiamo quindi affermare che il caffè freddo non è salutare come quello caldo. Inoltre è stato riscontrato con il consumo del caffè freddo un deperimento dello smalto dei denti. Il problema deriva dalle sostanze contenute nel caffè che ricoprono lo smalto di una patina grigiastra che corrode la superficie dentale e può portare alla formazione di carie.

Benefici del caffè caldo e di quello freddo

Il caffè contiene alcuni minerali e antiossidanti che proteggono metabolismo e aumentano l’energia. Ma quando la bevanda è ancora calda questi nutrienti vivono e vengono assorbiti dall’organismo. Nella bevanda fredda i componenti si dissolvono con il trascorrere del tempo. In estate però, non c’è niente di meglio che sorseggiare una tazza di caffè freddo.

La bevanda fredda è più acida rispetto a quella calda e quindi aiuta a prevenire i calcoli renali. La scossa energetica è impari rispetto alla bevanda calda e quindi è ottima quando abbiamo bisogno di svegliarci in fretta. Inoltre, il caffè può essere utilizzato per realizzare un dessert tipicamente estivo. Basta mettere in una tazza del caffè freddo, una pallina di gelato alla vaniglia e una al cioccolato e coprire con una spruzzata di panna. Un dessert che può sostituire il pasto.

La chiave per godersi la propria tazza di caffè preferita rimanendo in salute è bere il caffè con moderazione e mai nel pomeriggio inoltrato per non compromettere il riposo notturno.