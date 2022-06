La fiducia rappresenta una delle condizioni umane più “pure” e che spesso portano le persone che ne sono particoarmente dotate ad essere percepite come ingenue. In realtà senza la fiducia anche il più basilare rapporto umano non può svilupparsi. E’ la fiducia “mal riposta” ad essere sintomo di eccessiva “bontà” e sopravvalutazione del prossimo. Ma i segni fiduciosi secondo lo zodiaco sono molto diversificati ed è abbastanza difficile definirne uno in senso assoluto, come il “più meritevole” di questa etichetta. Per questo abbiamo raccolto 3 segni che corrispondono a questa descrizione e che sono tradizionalmente più fiduciosi verso il prossimo.

Conosci i segni più fiduciosi dello zodiaco? Sono questi!

Scorpione

Anche se è molto selettivo, è una persona mediamente ottimista nei confronti delle persone che non conosce. Questo perchè non giudica nessuno se non ha informazioni ed è quindi portato a pensare che tutti sono mediamente “puliti” e degni di fiducia. Se questo sentimento viene tradito però Scorpione diventa l’opposto.

Capricorno

E’ fiducioso perchè si considera un profondo conoscitore dell’animo umano quindi si affida molto al proprio istinto ed alla propria percezione. Capricorno raramente resta deluso perchè anche un atteggiamento che non si “fa illusioni” quando conosce qualcuno di nuovo. Nonostante questo mantiene il livello di fiducia sempre elevato.

Toro

La fiducia va indiscutibilmente conquistata secondo Toro ma dall’alto della sua importante statura morale, questo segno può indubbiamente considerarsi un fiducioso di nascita. E’ “severo” quando serve ma anche pronto ad accogliere nuove idee e consigli. Raramente percepisce qualcuno come “cattivo” in senso assoluto del termine.