Anche la medicina moderna è concorde sull’importanza e sulla “potenza” del buonumore sul nostro corpo: ridere allunga la vita, anche se gran parte dei contesti ci porta raramente ad assumere un atteggiamento scherzoso e leggero. Il cattivo umore, le preoccupazioni e lo stress infatti sono alcune tra le emozioni più tristemente diffuse in tantissimi ambiti, ecco perchè avere accanto una personalità che è in grado di apparire allegra e scherzosa può indubbiamente essere importante, se non addirittura fondamentale in particolari situazioni. Alcuni segni zodiacali si dimostrano scherzosi di natura, quali sono?

Ecco i segni più scherzosi secondo lo zodiaco. C’è anche il tuo?

Sagittario

Non aspettatevi un “giullare di corte” pronto a far divertire a comando: Sagittario non fa assolutamente parte di questa categoria di persone, anzi riesce a sdrammatizzare una situazione anche molto specifica con poche parole. Sagittario è mosso da sentimenti fortemente “umanistici”, il suo obiettivo è di strappare una risata al momento giusto, quasi in modo “terapeutico”.

Leone

E’ indiscutibilmente “l’amicone”, quello divertente, assolutamente a suo agio nei contesti sociali e molto spesso ambito proprio perchè è divertente in modo non così scontato come potrebbe sembrare. Molti Leone sono dotati di una forte carica umoristica ma raramente i loro scherzi sono “eccessivi” e pesanti.

Gemelli

Dipende dai momenti, ma si tratta probabilmente degli scherzosi più versatili in assoluto. La celebre e famigerata “doppia personalità” di questo segno permette di avere a che fare con qualcuno sempre disposto a trovare il lato divertente o quantomeno “simpatico”, anche nelle situazioni decisamente “serie”.