Perché le lucertole vengono nel tuo balcone: la verità che nessuno sa

Quante volte vi è capitato di uscire in balcone la sera, magari per stare un po’ al fresco, e vi siete imbattuti in una lucertola? Vi siete mai chiesti perché stanno lì? Scopriamo di più!

Cosa attira le lucertole

Le lucertole, sono degli animali a sangue freddo. Ciò significa che la loro temperatura corporea varia in base a quella dell’ambiente circostante. Di giorno, ad esempio, amano stare al sole. La sera invece, quando inizia a fare più freddo e la luce del sole ormai svanisce, cercano dei ripari caldi. Molto spesso, capita di trovarle in casa, non soltanto sul nostro balcone, ma soprattutto vicino a lampadari e plafoniere, proprio perché vengono attirate dal calore che emette la luce. Inoltre, le lucertole sono molto attive durante la notte. E’ proprio quando cala la sera che le lucertole vanno a caccia di insetti.

Come individuarle

Spesso sappiamo di avere lucertole in casa ma non riusciamo a localizzarle. Le abbiamo magari viste di sfuggita, e ora ne sentiamo il rumore e la presenza, ma per cacciarle dobbiamo prima trovarle. Di solito è sempre meglio andare a caccia di lucertole in casa durante la notte, perché sono più attive e possono tradirsi facendo rumore. Inziamo spostando mobili e vari ingombri per trovare i nascondigli, ma non scordiamoci di alzare gli occhi perché a questi animaletti piace molto camminare sulle pareti. Non disdegnano armadi e mensole.

Prima di cacciarle ricorda che…

Prima di disperarvi perché non vogliamo lucertole in casa, ragione anche lecita, sappiate che non sono affatto animaletti velenosi e soprattutto non sono aggressive. E ricordatevi che: le lucertole muraiole che ci sono dalle nostre parti sono delle perfette aiutanti giardiniere. Si nutrono di piccoli scarafaggi e scorpioni, fanno quindi pulizia di invasori nell’orto e in giardino, mangiando anche altri insetti dannosi per le piante. Delle perfette alleate!

Come farle uscire

Prima di cacciare via una lucertola, ricorda di chiudere tutte le uscite: sembra assurdo ma è l’unico modo per essere certi di cacciarle, altrimenti ci resterà il dubbio. Meglio munirci di tessuto e infilarlo nelle fessure. Per sanare le lucertole dalla propria abitazione, è sempre meglio chiedere un aiuto ad un amico: in due ci si dividono i compiti, uno la fa distrarre e uscire allo scoperto e l’altro la cattura. In assenza di amico o di vicino di casa che ci da una mano, possiamo incoraggiare le lucertole in casa ad uscire armati di un giornale o di una rivista, per spingerle delicatamente fuori oppure in un barattolo, per poi uscire in giardino e liberarla nel verde.