Il bitcoin è tra le monete più conosciute al mondo. È una moneta creata nel 2009, il cui prezzo è stabilito dalla domanda e dall’offerta che avviene su degli exchange appositi, dove viene contrattato questo valore. Dopodiché, quando si è d’accordo, allora viene stabilito il suo prezzo. Questi bitcoin si possono acquistare in diversi modi, ad esempio da un privato ma anche come scambio di beni o servizi.

Quanto varrà Bitcoin tra un mese? Ecco la previsione pazzesca

Il valore di mercato di tutte le criptovalute insieme varia intorno agli 800 miliardi di dollari, una cifra sicuramente alta ma che in questo periodo si sta abbassando di parecchio.

Essendo comunque una criptovaluta molto volatile, quando si investe nel Bitcoin, ma anche in generale in qualsiasi moneta, bisogna fare attenzione e cercare il momento giusto per investire. Dopo la risalita che vedeva il valore dei bitcoin oltre i 45 mila dollari per BTC, il valore è andato di nuovo ad abbassarsi.

In percentuale, nell’ultimo anno c’è stato un calo di circa il 35% e si abbasserà ancora di più. Nell’ultimo mese c’è stato un caso assurdo, infatti il Bitcoin dopo il picco del novembre scorso, ora vale meno di 20 mila dollari.

Il bitcoin avrebbe dovuto rialzarsi già nei mesi precedenti, ma non è stato proprio così, infatti già nel mese di aprile ha perso il -17,29%.

Fare una precisione cerca, è impossibile, infatti si devono andare a considerare vari fattori esterni che ne influenzano il valore. Ad esempio si devono considerare la guerra che si sta svolgendo in Ucraina, già da parecchi mesi, ma anche l’inflazione o la crisi energetica. Ha inciso ad esempio anche il covid. Sono tutti fattori che influenzano l’andamento del Bitcoin. Molti esperti però sono positivi e pensano che ci sarà una risalita positiva di questa moneta per la fine dell’anno in corso.