Il contesto legato alle differenze di età è strettamente collegato a quello culturale, e “maschio centrico”: se anche nei contesti moderni non ci sono particolari problemi se in una coppia è l’uomo quello più “grande”, c’è sempre maggiore resistenza ad accettare quando è la donna ad essere quella più matura. I motivi sono molti e inevitabilmente legati a concetti culturali. Tuttavia oggi non è così raro trovare personalità femminili che per vari motivi, trovano più rassicurante instaurare una relazione con un partner più giovane. Quali sono secondo lo zodiaco le donne che cercano il partner più giovane?

Queste donne preferiscono il partner più giovane. Quali sono, per lo zodiaco?

Toro

La donna Toro privilegia un partner giovane sopratutto per motivi legati alla propria fiducia in se stessa: a dispetto di tutto, l’età che avanza rappresenta sempre una fonte di preoccupazione che almeno secondo la percezione comune, influenza più le donne che gli uomini. Un partner giovane quindi aumenta di molto la sicurezza in loro stesse.

Scorpione

La donna Scorpione si annoia quasi subito delle relazioni particolarmente tradizionali e legate a routine. E’ una “fuori dagli schemi” conservatori e molto spesso opta per compagnie più giovanili, anche anagraficamente perchè vuole sentirsi viva anche una volta sopraggiunti gli “anta”.

Cancro

La Cancro invece ha bisogno di conferme ma anche di sentirsi importante, quasi a mo di “mamma chioccia”. Non è egocentrica ma sente un istinto protettivo che inevitabilmente influsce anche le relazioni. E’ attratta da una forma di immaturità ed innocenza che solitamente è più facile da trovare nelle personalità giovani.