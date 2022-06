Questo è il metodo per conservare a lungo le foglie di basilico: “incredibile!”

Cosa c’è di meglio della soddisfazione che produce il poter raccogliere dal proprio vaso o dal proprio orto foglie di basilico belle, fresche e fragranti e andare ad insaporire il sugo oppure la regina delle pizze: si perché non è margherita senza basilico. Per altro un connubio perfetto anche linguisticamente; difatti etimologicamente “basilico” deriva dal greco basileus che vuol dire “re”.

Quindi erba del re oppure erba regale e qualsiasi sia la motivazione del nome di sicuro tutti la condividiamo.

Il basilico la fa da padrone nel periodo estivo tanto è vero che talvolta se ne ha talmente in abbondanza che le nostre piante, le nostre preziose foglie finiscono per appassire inutilizzate e se ne abbiamo goduto in abbondanza nella bella stagione finiamo per rimanerne senza in inverno. Ma è possibile conservare il basilico per i mesi invernali?

La risposta è affermativa: il basilico una volta raccolto può essere conservato anche per diversi mesi; di conseguenza lo andremo a raccogliere a fine estate per tenerlo più a lungo.

Nel raccoglierlo taglieremo per intero o quasi la pianta dal gambo centrale, in modo da prelevare quante più foglie possibili; secondo step, lavaggio delle foglie: se volete fare veloce basta passare le foglie sotto l’acqua fredda del rubinetto ma ciò le va a rovinare leggermente; di conseguenza è preferibile usare uno spruzzino e nebulizzare l’acqua potendo usare anche una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio per eliminare la carica batterica.

Fatto asciugare all’ombra il basilico, con una forbicina (in modo da toccare il meno possibile le foglie e mantenerne intatti gli olii essenziali) andiamo a separare ogni foglia dal gambo centrale.

Dobbiamo però avere cura di prelevarla con suo gambetto ascellare. Dopodiché andremo a disporre le singole foglie su una teglia o ciò che risulta più comodo avendo premura di separare il più possibile le foglie. Senza farle accavallare perché dovremo poi porle per un paio d’ore in congelatore e fare in modo che non si appiccichino tra di loro.

Una volta fatto ciò abbiamo il nostro basilico surgelato pronto da usare all’occorrenza anche in inverno e che andremo a conservare sempre in congelatore in un sacchetto per alimenti.