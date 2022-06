La vendetta è un piatto che va servito freddo è una delle “citazioni” più famose relative al concetto stesso di azione legata a qualche forma di torto o disequilibrio subito da qualcuno, che porta ad una reazione analoga o superiore per parteggiare quanto subito. Se la vendetta risulta essere un plot alla base di tantissime storie, il concetto dal punto di vista psicologico pur completamente comprensibile risulta fondamentalmente “deleterio” perchè spesso scatena una serie di eventi. Alcune persone sono conosciute per essere nativamente più vendicative, in particolare alcuni segni zodiacali: ecco i vendicativi per eccellenza!

Attenzione! Ecco i segni zodiacali più vendicativi in assoluto. Sono questi 3

Capricorno

E’ noto perchè anche nelle piccole cose, è solito legarsi al dito anche vecchi rancori se lo hanno colpito nel suo orgoglio. Non è materialista, e non fa caso ad esempio a cose anche più serie, in quanto è un selettivo. Anche a distanza di anni ricorda ogni dettagli di un torto subito e trova spesso modo per “provvedere”.

Scorpione

Discretamente rancoroso, Scorpione “lascia passare” numerosi torti ma quelli che lo fanno sentire poco intelligente e valorizzato lo portano ad escogitare vendette a ripetizione, sopratutto perchè è un orgoglioso. Solitamente non da indizi a nessuno quando sta escogitando qualcosa.

Cancro

Anche se sono considerati “buoni”, meglio non dare ad un Cancro il motivo di vendicarsi: infatti questo segno è solito per essere uno dalla memoria “lunga”, e la vendetta può effettivamente riguardare anche altri settori differenti da quello del “torto subito”. In alcuni casi diventa una vera e propria ossessione vendicarsi, per il Cancro.