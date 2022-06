Le bollette fanno parte della nostra quotidianità, siamo sempre lì a pagarle e a nessuno piace farlo. Ma sono indispensabili per la nostra vita è la nostra società, dato che si deve pagare ciò che si consuma.

Cerchiamo sempre di evitare di pagare bollette troppo costose, soprattutto in questo periodo in cui c’è stato un forte aumento dei prezzi, causato anche dalle situazioni politiche internazionali. Questi aumenti sono fonte di dissidi interni da parte dell’Unione Europea.

Attenzione se vi arrivano queste bollette: non pagatele

Come abbiamo detto, da sempre, siamo abituati a pagare le bollette come cosa fondamentale. Anche le fatture sono state modificate nel corso del tempo. Infatti, se il fornitore volesse saldare le bollette precedenti, bisogna fare attenzione perché a volte non può. Questo significa che non ci tocca pagare questo tipo di bollette vecchie. Ovviamente questo vale solo per le bollette che hanno superato i limiti di prescrizione.

Si tratta di una forma di scadenza, cioè una data che determina la fine della presa in considerazione della bolletta. Cioè se è passato un determinato periodo non si possono richiedere i pagamenti si quest’ultima. Ad esempio, questo discorso vale per le fatture della luce che sono state emesse fino al 2 marzo 2018, che hanno una prescrizione di 5 anni, mentre quelle successive è solo di 2 anni.



Invece, quelle dell’acqua emesse fino al 1° gennaio 2020 vengono prescritte dopo 5 anni, mentre quelle successive dopo due. Per il gas è la stessa cosa, cioè fino al 1° gennaio 2019 vengono prescritte dopo 5 anni mentre dopo il 2 gennaio 2019 vengono prescritte dopo 2 anni.

Mentre questo non vale per le forniture del telefono, che vengono prescritte tutte dopo 5 anni. Ovviamente queste regole si applicano anche per i conguagli.