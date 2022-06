Il diabete, per chi non ne fosse a conoscenza, è una malattia cronica che si sviluppa quando l’organismo non riesce a produrre in misura sufficiente l’insulina o non riesce a impiegarlacorrettamente. L’insulina è un ormone prodotto dal pancreas che appoggia l’assorbimento del glucosio, ovvero lo zucchero, dal sangue alle cellule del corpo, dove viene impiegato per ottenereenergia.

Quando l’insulina manca o non esplica la sua funzione correttamente, i livelli di glucosio nel sangue aumentano. Ecco perché il diabete viene identificato quando si riscontrano elevatilivelli di glucosio nel sangue. Piu tempo passa, più i livelli alti di glucosio nel sangue (iperglicemia) possono causare danni a molti tessuti del corpo, portando allo sviluppo di complicazioniinvalidanti che, se crescono nel tempo, possono essere anche pericolose per la vita.

Tipi di diabete

Esistono due tipi di diabete. Nel diabete di tipo 1, il sistema immunitario avversa le cellule pancreatiche incaricate alla generazione di insulina. Perciò, il corpo non è più in grado di produrre l’insulina di cui ha necessità. Le cause di questo evento non sono ancora spiegate. La malattia può colpire persone di qualunque età, ma di solito appare in bambini, adolescenti o giovani adulti.

Il diabete di tipo 2, invece, è la conformazione più comune e sparsa. Di solito si presenta negli adulti, ma si sta appurando un incremento di diagnosi anche nei bambini e negli adolescenti. Nel diabete di tipo 2, l’organismo è in grado di produrre insulina, ma questa o non è in grado di compierela sua funzione poiché si è maturata una opposizione dei tessuti periferici, oppure non è prodotta in quantità bastante ai bisogni. Con il passare del tempo, difatti, i livelli di insulina possono calare troppo e risultare quindi improduttivi. Sia la resistenza all’insulina, sia la diminuita misura della stessa insulina portano ad elevati livelli di glicemia nel sangue.

Chi soffre di diabete può bere il latte? Ecco tutta la verità

Chi soffre di questa patologia deve stare attento all’alimentazione, però il latte non fa parte degli alimenti “rischiosi”. Il latte difatti può essere una buona scelta per i soggetti diabetici. Il latte di mucca, di capra o le bevande di soia, di riso o di noci possono fornire calorie, vitamine e minerali. Però, è importante prediligere varietà non zuccherate. Il latte di mucca, riso e soia porteranno carboidrati alla dieta.