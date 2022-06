Con il termine pidocchi si va ad indicare tutti i parassiti come afidi, acari e cocciniglie. Questi piccoli animaletti sono molto temuti dagli agricoltori perché infettano qualsiasi tipo di pianta. Si nutrono della loro linfa e quindi fanno accartocciare le foglie e poi le fanno morire.

I pidocchi delle piante, possono anche trasmettere infezioni alla pianta, attraverso le punture e generano gravi attacchi fungini. Quindi sono molto dannosi.

Come si riconoscono i pidocchi delle piante? La guida completa

Quando si notano questi piccoli animali sulle nostre piante, come gli afidi, si cerca di liberarsene. Di questi afidi, ne esistono molte specie, ognuno di questi può attaccare diverse piante.



Gli afidi sono piccoli, possono essere da 1 a 3 millimetri e sono a forma di pera. Le diverse specie, si distinguono tra di loro per i loro colori di versi che posso essere ad esempio gialli o neri.

Questi pidocchi, sono molto difficili da eliminare e bisogna intervenire molto velocemente. Soprattutto gli afidi, si riproducono molto in fretta, quindi possono creare intere popolazioni, in poco tempo. Perciò sono molto temuti, succhiano la linfa di piante e alberi, per poi farle morire.



Per di più, gli afidi producono anche la melata, che sarebbe una sostanza zuccherina che invade la pianta. Inoltre, a causa della melata ci possono essere degli attacchi maggiori di funghi e muffe. Impedisce anche la fotosintesi clorofilliana. Il vero problema però è eliminarli in fretta, quindi serve una soluzione molto rapida.

Riproduzione



Questi animali si riproducono con le temperature miti, tra i 18° e i 26° gradi. Questa temperatura favorisce la proliferazione degli afidi. La pianta va quindi controllata spesso, soprattutto in primavera e in estate.

Questa riproduzione, viene chiamata “inscatolamento delle generazioni”. Cioè le femmine hanno all’interno le figlie già formate, che a loro volta hanno all’interno degli altri insetti in fase embrionale, tutto questo prima di nascere. Ciò significa che quando le figlie saranno nate, esse saranno già incinte e quindi si aumenta la popolazione in questo modo. Proprio per questo motivo, è difficile eliminare i pidocchi delle piante se non ci si muove in fretta, evitando così la proliferazione di quest’ultime.