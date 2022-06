Cosa sono i profilati in acciaio inox e a cosa servono

I profilati in acciaio inox sono componenti lineari, prodotti utilizzando particolari tecniche che rendono questi elementi robusti e resistenti. Gli ambiti in cui si utilizzano i profilati in acciaio inox sono molteplici, per altro sono un vanto dell’industria metalmeccanica nel mondo. I profilati vengono prodotti sia in alluminio che in acciaio inox e sono adatti a diversi impieghi.

Cosa sono i profilati in acciaio inox

Si tratta di strutture lineari, prodotte utilizzando tecniche di laminazione, di estrusione o di trafilatura. La scelta della tecnica più adatta dipende sia dalle dimensioni del laminato che si intende ottenere, sia dalla sua forma. Si produce infatti una grande varietà di profili acciaio inox lucido o opaco, con lati uguali o diversi tra di loro. La laminazione a caldo, insieme con la saldatura laser, permette di produrre profili angolari in acciaio inossidabile, l’estrusione invece si preferisce quando si devono produrre barre profilate con geometria complessa, con spessore del profilo minima di 3.5 mm e con diametro massimo di 255mm. Tutte le soluzioni possibili sono quindi valide, la scelta dipende dal tipo di profilo che si intende produrre, oltre che dalla quantità di pezzi che si devono preparare. Alcune lavorazioni infatti risultano particolarmente interessanti solo con volumi elevati di profili da produrre.

Campi di impiego

Si tratta di elementi utilizzati in diversi settori, in particolare in ambito edile. I profili metallici in acciaio inossidabile offrono infatti una buona resistenza per la preparazione di strutture di rinforzo o strutture portanti, anche esposti alle intemperie. L’acciaio risulta infatti resistente alla corrosione, oltre che particolarmente piacevole alla vista. Sono infatti numerosi gli edifici in cui si sfruttano i profilati metallici a vista, grazie all’aspetto accattivante che offrono alle strutture. Questo tipo di manufatti si utilizza anche in altri ambiti, ad esempio nell’automotive o nell’industria dei mobili. Offrono un peso sufficiente a rendere più sicure e compatte le strutture, oltre che un’ottima resistenza, anche alla corrosione da parte di alcune sostanze chimiche. Oltre a questo il costo è relativamente basso, così come la produzione è priva di eccessive complicazioni. Si deve anche considerare che le strutture rinforzate con profili in acciaio inox offrono maggiore durata al tempo, assicurando quindi maggiore sicurezza per gli edifici.

Tipologie di profili in acciaio

Le aziende che si occupano di produrre profilati in acciaio offrono tantissime diverse opzioni per questo tipo di elementi. Si possono infatti produrre profili con geometrie particolari, o con lunghezze ben diverse da quelle standard. Si ottengono così barre con particolari proprietà meccaniche, anche utilizzando leghe differenti all’interno del medesimo profilo. Sono numerosi anche i tipi di profilati standard prodotti in acciaio al carbonio con forma angolare, a U, putrelle o profili a T. Si possono trovare anche profili trafilati come barre piatte, mezzotondi, chiavette o angolari. Ampia è poi la scelta di profilati metallici per l’edilizia e l’architettura, adatti ad esempio per la preparazione di vetrate o per facciate continue, in acciaio inox e in acciaio al carbonio.