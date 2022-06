Fin da giovanissimi impariamo ad utilizzare diverse “tecniche” per adattarci meglio ai vari contesti, anche verbali. La giustificazione, utilizzata ad esempio a fronte di una considerazione errata, uno sbaglio o qualsiasi altro “errore”. Tuttavia come ogni atteggiamento, questo viene utilizzato in maniera diversa da situazione a situazione ma anche e sopratutto dalle persone. Anche se può sembrarci strano o perlomeno inopportuno, esistono effettivamente numerose persone che semplicemente si giustificano molto più spesso della media. Quali sono questi segni zodiacali, che secondo lo zodiaco, usano spesso le giustificazioni?

Ecco i segni che trovano sempre giustificazioni! Sai quali sono?

Sagittario

E’ un ascoltatore interessato ed interessante ma utilizza con molta frequenza “l’arma” della giustificazione, sopratutto per dirigere una conversazione dove vuole. Lo fa in modo tendenzialmente cauto, gentile, e poco fastidioso ma in questa maniera è solito “mettere le mani avanti” quando non è daccordo con qualcosa o qualcuno.

Bilancia

E’ un segno testardo ma che inevitabilmente si trova a confrontarsi con tutti prima o poi. Se sono in molti a chiedersi come riesca a restare sempre così inflessibile e diplomatico in quasi tutte le circostanze. Uno dei segreti è proprio nella giustificazione continua che molto spesso si tratta di una forma di strumento opportunamente “celata” da qualcos altro.

Gemelli

Il tipo di giustificazione che è solito utilizzare Gemelli è quello strettamente inerente al suo essere “sbadati” con le parole. Gemelli è un segno zodiacale che spesso viene associato alla poca cura delle parole e delle azioni, per questo fa continuamente gaffes. La giustificazione anche preventiva lo “aiuta” molto.