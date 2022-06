Molti animali possono rovinare il nostro giardino o il nostro orto, dato che alcuni si cibano di ortaggi, altri danneggiano le piante da orto con il loro passaggio, altri mangiano le foglie, i semi o le radici. Ci sono ovviamente dei rimedi naturali per farli allontanare, senza però usare veleni per ucciderli.

Ovviamente esistono degli animali, al contrario, che sono fondamentali per il nostro orto. Ognuno di essi ha un ruolo importante nell’ecosistema e nella biodiversità. Ad esempio i tassi, i cinghiali, le arvicole, i caprioli e gli istrici sono dannosi per il nostro orto mentre gli uccelli insettivori, i ricci o i serpenti sono un vantaggio per esso. Anche la talpa può essere molto positiva.

Ecco la lista di tutti gli animali che rovinano le tue piante

Tra gli animali che rovinano le nostre piante troviamo i topi o i piccoli roditori, che mangiano semi, tuberi e radici, quindi possono essere pericolosi, soprattutto d’inverno. Ad esempio nelle campagne troviamo anche le arvicole che scavano gallerie e che creano problemi.

La talpa invece, non fa male come spesso si pensa, infatti non si ciba del nostro orto ma degli insetti nocivi come nottue e elateridi, dato che è un animale carnivoro.

Inoltre le talpe scavano gallerie che smuovono e arieggiano il terreno. C’è da dire però che può danneggiare le radici delle piante e per questo deve essere mandata via.



Alcuni uccelli oltre ad essere molto fastidiosi, mangiano i semi ma anche il frutto. Non tutti però danneggiano l’orto, infatti ne esistono altri che lo aiutato, cioè gli uccelli insettivori. Poi abbiamo i rapaci, i gufi che ci aiutano con i topi e le arvicole di cui abbiamo parlato prima. Per proteggere le piante dagli uccelli, si possono installare dei dispositivi sonori che li tengono lontani o degli spaventapasseri da mettere in giro per il giardino.

Anche gli animali domestici, tra cui il cane e il gatto, danneggiano le coltivazioni, perché troppo esuberanti. Per evitare questa cosa, si può costruire un recinto. Il cane però da anche da guardia per eventuali ladri di verdura mentre il gatto protegge le piante da topi e roditori in generale.