Ecco le migliori talee che puoi fare a luglio: ti stupiranno

Le migliori talee da fare a luglio sono quelle che promettono nuove fioriture con l’arrivo della prossima stagione di inflorescenze. Durante il mese di luglio si possono eseguire alcune attività preparatorie per la successiva stagione autunnale e primaverile. Tra le piante su cui si può impiegare questa tecnica ci sono rose, gerani, ortensie, margherite, fucsie, clematidi e petunie.

Le talee possono essere create con un metodo semplice e produrranno successivamente piante radicate, che potranno essere piantate o messe in vaso in autunno o in primavera. Le talee devono essere conservate in una zona fresca e ombreggiata, con annaffiature periodiche, e devono essere mantenute umide.

Per eseguire il metodo del taglio per talea, è necessario tagliare i rami della pianta e metterli in un vaso d’acqua. Bisogna poi cambiare l’acqua del vaso tutti i giorni ed evitare che nell’acqua si accumuli della sporcizia. Quando saranno cresciute le radici, dopo circa una o due settimane, bisogna trasferirle in un luogo fresco e ombreggiato, le talee devono essere annaffiate periodicamente.

Le migliori talee da fare in luglio

Esistono molti metodi per moltiplicare alcune piante in estate. Durante l’estate e, in particolare, nel mese di luglio le rose, le ortensie e i gerani possono essere fatte proliferare tramite talee. Per svolgere questa operazione basta selezionare dei rami giovani e rigogliosi di 2/5 centimetri di lunghezza.

Questo è fondamentale affinché si sviluppino nuovi apparati radicali. Se infatti selezioniamo dei rami vecchi e malandati difficilmente la talea potrà rigenerarsi in una nuova pianta. Dovremo fare un taglio longitudinale con un’inclinazione di 180°. Al taglio possiamo aggiungere uno strato di ormone radicante per favorire la cicatrizzazione e la formazione delle radici.

Qualora usassimo l’ormone radicante facciamo attenzione a non toglierlo, essendo volatile, durante la fase di piantumazione. Per evitare questa situazione basterà fare un buco prima di piantare la talea così la polvere rimarrà attaccata. Scegliamo un terriccio con un misto di torba e sabbia. Entrambe le sostanze sono valide per il drenaggio però, proprio per questo motivo, necessitano di un maggiore contributo di acqua.

Le margherite, le fucsie, le clematidi e le petunie sono fiori che hanno bisogno di molta attenzione in quanto non è semplice fare una selezione per talea. In questo caso meglio chiedere consiglio al proprio giardiniere di fiducia o al fiorista che saprà considerare il terriccio adatto e la posizione in cui sistemare le nuove talee.

Le altre talee di luglio

Il Coleus e il garofano dei poeti possono essere propagati anche per talea. A tal fine, i rami devono essere prelevati a circa 7 cm di lunghezza e devono essere potati in modo da radicare in vasi riempiti di sabbia e torba, che saranno equamente distribuiti. Per evitare infezioni fungine sulle nuove piante in via di sviluppo, il terriccio deve essere sempre umido.

Durante i mesi estivi, possiamo anche moltiplicare alcune delle nostre piante dividendole in cespi. La primula è un esempio eccellente. Dopo aver estratto le piante dal terreno e rimosso le parti danneggiate, si possono dividere le radici. L’operazione è molto delicata e il terreno deve essere mantenuto originale.