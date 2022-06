L’ironia rappresenta un metodo di esprimersi che in molti casi è correlato all’intelligenza più pura: nativamente il significato di ironia è rappresentato dall’evidenziare la realtà di un fatto mediante l’apparente dissimulazione della sua vera natura o entità. Ad esempio si afferma il contrario per far notare un concetto, ma in un modo non così “evidente”. Spesso l’uso di ironia viene associato al sarcasmo ma rispetto a quest’ultimo risulta essere meno “tagliente” e “agressivo”. L’ironia non viene utilizzata solo a scopo “dissacrante” ma anche comunicativo a tutti gli effetti e può sortire diversi effetti. Quali sono i segni zodiacali più ironici dell’immaginario collettivo?

I 3 segni più ironici dello zodiaco. Sai quali sono?

Sagittario

Sono dei gran conversatori ma inevitabilmente si annoiano e tendono a voler cambiare discorso. Non sono così “drastici” e diretti da farlo in maniera improvvisa quindi fanno uso di ironia, che utilizzano con naturalezza quasi impressionante anche in contesti dove sembra impossibile farne uso. In questo modo Sagittario “indirizza” i propri intenti dove vuole.

Vergine

Non usa l’ironia in tutti i contesti, ma sopratutto quando deve far notare o meglio, imporre una propria opinione. Vergine non parla tantissimo, ma al contrario “misura” molto le parole, e l’ironia costituisce un’importantissima risorsa del proprio repertorio.

Capricorno

E’ sempre a metà tra l’ironico e il “serio”: Capricorno incuriosisce ma fa anche innervorsire perchè a seconda delle circostanze è molto ironico oppure semplicemente da questa impressione, in base ai propri intenti. Per questo viene considerato un po’ scorretto sopratutto negli ambienti competitivi.