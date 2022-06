La lingua italiana è ricca di termonologie e modi di dire che pur essendo figurativi e simbolici, fanno immediatamente capire un atteggiamento o una tendenza caratteriale diffusa. Una persona “senza peli sulla lingua” ad esempio è considerabile sincera in maniera diretta, molto (a volte anche troppo) schietta, non apportando alcun genere di “filtri”. Insomma, se da una parte una personalità con questo tratto distintivo appare il più delle volte come trasparente e sincera, può anche causare concreto e sincero imbarazzo negli interlocutori. Ma non sono tutti uguali: ecco i segni che non hanno “peli sulla lingua”.

I segni zodiacali senza peli sulla lingua. Sai quali sono?

Ariete

E’ un segno fortemente comunicatore e comunicativo, che anche se sta fermo e zitto riesce comunque ad esprimere sensazioni, incredibilmente. Ariete ha un concetto della sincerità molto puro, quasi “infantile”, ossia dice quello che pensa, anche se è costretto a “correggere” il tiro quando le sue parole possono essere interpretate male.

Sagittario

Meno aggressivo, ma comunque non ama i giri di parole complessi: Sagittario sa benissimo come addolcire la pillola anche quando deve insultare qualcuno, e non sarà sempre molto chiaro nel farlo. Questa “dote” solitamente ha un effetto positivo e funziona proprio perchè Sagittario viene interpretato come fortemente “sincero” ma non un “cafone”.

Vergine

Quello orgogliosamente diretto e che arriva dritto al punto, è sicuramente il segno della Vergine che si cura poco degli effetti negativi che possono avere le sue parole ed esternazioni. Anzi, spesso è proprio questo l’effetto che vuole avere, ossia quello negativo ed impattante.