Le lumache sono nemiche delle tue piante? ecco lo studio

Le lumache e le chiocciole sono nemiche o contribuiscono a mantenere il benessere delle piante in giardino? Vediamo cosa dicono gli esperti. Chi possiede un orto sa quanto siano deleterie le lumache. Purtroppo, sono degli animaletti molto carini ma hanno una forza distruttrice senza eguali. Amano cibarsi di foglie fresche soprattutto quelle delle piantine giovani che hanno un alto contenuto di nutrienti al loro interno.

È infatti nel periodo della piantumazione che dobbiamo fare più attenzione alle lumache perché sono ghiotte di foglie e fusti ancora deboli e fragili. Dalla loro voracità non si salvano neanche le piante ornamentali. Certi fiori hanno un gusto particolarmente zuccherino e attirano questi animaletti come una calamita.

Per fortuna, attaccano i fiori bassi non le specie che si elevano in altezza, così almeno abbiamo una possibilità di fermare le lumache. Per allontanare le lumache è consigliato utilizzare dei metodi naturali per non andare a inquinare il nostro giardino inondandolo di sostanze chimiche. Tali sostanze potrebbero uccidere e intossicare anche gli insetti utili che invece concorrono a mantenere il benessere delle nostre piante.

Le lumache sono nemiche delle piante: lo confermo uno studio

Un gruppo di esperti ha testato la velocità di distruzione delle lumache su un terreno appena piantumato in insalata. Ebbene, sono bastate una decina di lumache per distruggere in una sola notte un orto con un totale di 20 piantine. Ciò significa che hanno mangiato in una sola notte due insalatine giovani a testa nello spazio di una decina di ore abbondanti.

Muovendosi a questa velocità, in pochi giorni sono in grado di rovinare l’intera coltivazione casalinga. Quindi urge correre ai ripari per salvare l’orto. Le lumache hanno bisogno di ingerire vegetali perché forniscono loro il nutrimento che cercano. La linfa contenuta, infatti, assicura loro un carico proteico e di micronutrienti sano e bilanciato.

Per difendere la nostra coltura possiamo muoverci in due direzioni: la prima utilizzando dei prodotti chimici che troviamo in vendita dal consorzio o dal fiorista. Il secondo modo è quello di utilizzare dei metodi naturali i quali oltre che a essere piuttosto efficaci sono anche a basso prezzo perché si tratta di usare dei prodotti che normalmente teniamo in dispensa.

I metodi naturali per allontanare le chiocciole e simili dal nostro orto e giardino

Seguendo il movimento delle lumache notiamo che per spostarsi strisciano lungo il terreno. Sono degli animali striscianti proprio come i serpenti e noi possiamo sfruttare questa qualità in nostro favore. Se sappiamo di essere soggetti all’attacco delle lumache, quando piantiamo le nostre insalatine o gli altri ortaggi, dobbiamo assicurarci di porre delle barriere a loro protezione.

Mettiamo dunque dei gusci di uova sbriciolati oppure dei chicchi di pepe a pezzetti. In questo modo le lumache saranno impossibilitate ad avvicinarsi alle piantine perché con i gusci uova si taglieranno mentre con il pepe proveranno una sensazione di bruciore che le farà allontanare. Bisogna fare attenzione a mettere questi prodotti alla radice delle piantine perché se le mettiamo vicine potrebbero comunque riuscire a sfamarsi a nostro discapito.