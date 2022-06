Le zanzare sono la parte meno divertente della bella stagione, difatti sfruttano proprio la bella stagione per ritornare a crearci qualche grattacapo. Le zanzare succhiano il sangue tramite un peculiare apparato boccale presente solo nella varietà di sesso femminile.

Sono infatti solo le zanzare femmina a pungere e succhiare il sangue. Il sangue infatti racchiude quelle sostanze nutritive essenziali per la corretta crescita delle uova. I maschi di zanzara si alimentano solo di sostanze vegetali, non essendo dotati del tipico apparato boccale delle femmine e svolgono un ruolo, somigliante a quello di tanti altri insetti come le api, di impollinatori.

Sono proprio le sostanze che si trovano della proboscide individuano poi una reazione allergica del nostro organismo che ci fa percepire quel fastidioso prurito e ci crea quel bozzo nella zona in cui è succeduta la stessa puntura. La

stessa saliva è poi il motore delle principali malattie contagiate dalle zanzare all’uomo come la malaria, la febbre dengue, la chikungunya e tante altre. I batteri perseguibili di tali malattie infatti possono stare nello stomaco della zanzara per lungo tempo e vengono poi inoculati nella persona colpita alla prossima puntura.

Nessuno lo sa, ma mangiando questi cibi allontanerai le zanzare

Per combattere le zanzare esistono tanti prodotti come i repellenti, ma esistono anche degli alimenti che ci possono aiutare ad allontanare questi insetti. Basilico, Lavanda, Menta, queste erbe profumate sono ottime per tenere lontane le zanzare.

Se mangiate fanno sì che il nostro organismo rilasci, attraverso la pelle, un odore spiacevole alle zanzare. Ulteriormente, uno dei migliori alimenti che vi permette di tenere alla larga le zanzare è il pompelmo. Consumato al naturale o sotto forma di spremuta, il pompelmo racchiude una sostanza naturale dal potente potere insetticida, il nootkatone.

Infine se amate il pepe nero, aggiungetelo ai vostri piatti, ovviamente senza esagerare però, specialmente se avete uno stomaco delicato. Questo cibo contiene una sostanza chiamata acilpipedrine che viene espulsa insieme al sudore difendendoci dalle seccanti punture.

Questi piccoli animaletti, per trovare le proprie vittime seguono l’odore dell’acido lattico, dell’acido urico e dell’ammoniaca, che vengono rilasciati col sudore, sia durante lo sforzo fisico, sia quando aumenta la temperatura del corpo. Quindi seguire una giusta alimentazione può aiutarci a risolvere il problema delle zanzare.