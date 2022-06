Oroscopo domani Paolo Fox, 1 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, venerdì 1 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 1 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai ancora Giove in aspetto favorevole. Molte tue scelte, decisioni e cambiamenti si decideranno in questo momento. Per qualche Leone già da maggio ha cominciato a muoversi qualcosa a livello lavorativo. Luglio sarà il mese dei nuovi incarichi, delle richieste da fare, facendo sempre attenzione ai soldi! Bellissimo recupero in amore.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani comincerà un mese che ti restituirà in parte la tranquillità. A luglio le scelte di lavoro saranno più facili da gestire. Qualcuno sarà chiamato a prendere una decisione importante, forse dovrà valutare se cambiare gruppo o ruolo. Fai molta attenzione, però, perché sarai talmente preso dalle questioni di lavoro che tutto il resto passerà in secondo piano, amore e affetti inclusi.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani partirà un mese importante che ti aiuterà a ritrovare un clima più generoso per quel che riguarda il lavoro. Non tutti i nodi, però saranno sciolti, per cui se di recente hai aperto una vertenza o attendi un rimborso, dovrai metterti l’anima in pace. Fino alla fine dell’anno è probabile che non avrai risposte. Se vuoi recuperare in amore, punta sui primi quindici giorni del mese!

Oroscopo domani: Scorpione

Luglio si preannuncia un mese particolarmente attivo per quel che riguarda i contatti e i progetti di lavoro. Nei prossimi giorni potrai concludere accordi molto interessanti. Cerca solamente di non farti mai sopraffare dall’ansia ed evita le discussioni nel posto di lavoro. D’ora in avanti potrai riportare la serenità nel rapporto di coppia e in famiglia.