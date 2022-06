Oroscopo Luglio 2022: previsioni per tutti i segni zodiacali di Paolo Fox e Branko

L’oroscopo luglio 2022 secondo le previsioni stilate da Paolo Fox e Branko non può che iniziare con il botto per i segni zodiacali. Luglio è uno dei mesi più caldi dell’anno e ciò si ripercuote anche sulle previsioni astrologiche. Alcuni segni, in particolare, possono vantare di fare fuoco e faville mentre per altri sono attesi tempi migliori.

Oroscopo Luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Il segno dell’Ariete è votato al lavoro anche in questo mese estivo e così invitante alla distensione. Purtroppo delle nuvole offuscano il cielo dell’amore e ne nasconde le tracce. Però, tale e quale il sole, l’amore c’è: è nell’aria ed è pronto a manifestarsi.

Anche il Toro soffre pene d’amore. Queste sofferenze però sono di lunga data e il Toro se le porta avanti dall’inizio dell’anno. Ma qualche cambiamento nell’aria c’è. E per fortuna, diranno gli amici del Toro, perché per loro sono previsti dei momenti di riscatto che faranno dimenticare quelli negativi.

Neanche i Gemelli si salvano dai conflitti d’amore ma a differenza dei due segni precedenti, l’artefice di tali mali è proprio il segno dei Gemelli. Forse sta ascoltando un po’ troppo l’orgoglio? Fatto sta che questa barriera issata contro il/la partner non dà alcun vantaggio. Caliamo le tensione come se fosse una scialuppa in mare e cominciate a navigare nella spensieratezza dell’estate.

Ecco un segno che vede apparire un grande cuoricino fra le nuvole del cielo: il Cancro. I nostri amici cancerini avevano perso oramai le speranze di innalzare i propri cuori e invece il vento è cambiato. Ora è tempo di pensare all’amore: partite alla ricerca di un partner o consolidate un affetto di lunga data.

Oroscopo Luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Il Leone proprio come il Cancro è nel momento giusto per ricominciare a tessere i filati del cuore. Non bisogna perdere tempo, però! Perché purtroppo questo periodo non dura in eterno, anzi è piuttosto breve, per la verità.

La Vergine ricomincia a brillare dopo un periodo piuttosto complicato. Nell’aria aleggia positività, allegria e serenità. Le sensazioni non abbracciano solo gli aspetti emotivi ma anche quelli lavorativi. In sostanza, ogni cosa va al proprio posto, riassestando le tavole di un pavimento un po’ barcollante.

A preoccupare la Bilancia è il lavoro: tanto da compromettere la relazione amorosa. Dovete cercare di trovare conforto con il partner e non scaricare su di lui/lei le vostre frustrazioni. Tra l’altro il vostro partner è ben disposto a darvi una mano. Quindi, perché non approfittarne?

La parola d’ordine per lo Scorpione è: avventura. È tempo di lasciarsi andare e provare l’ebrezza di affrontare nuove sfide. I risultati non sono importanti, ciò che conta è assecondare il proprio istinto.

Oroscopo Luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo Luglio 2022 si apre bene per il segno del Sagittario il quale deve darsi da fare per sistemare le negatività dei mesi passati. Come lo Scorpione deve lanciarsi all’avventure e raccattare i frutti di ciò che raccoglie.

Il Capricorno, ahimè, non avrà un buon mese. Bene il lavoro ma sostanzialmente nella vita privata cambierà ben poco. Dovrà attendere i prossimi mesi per gioire delle proprie conquiste.

L’Acquario ha talmente tanti progetti in cantiere da non aver tempo per pensare all’amore. Ma è giusto così. Anche perché saranno progetti vincenti, quindi meglio non abbandonarli…

I Pesci sono il segno più fortunato: grandi opportunità in ogni campo della propria vita e anche sul lavoro. Non siate superficiali ma guardatevi bene intorno.