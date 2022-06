Perchè ti prude la pelle indossando alcuni gioielli? Attenzione, è allergia!

Prude la pelle per il sudore, per l’eccesso di esposizione solare ma a volte anche per allergia ai gioielli preziosi. L’allergia ai gioielli è una reazione allergica causata da qualsiasi tipo di metallo o pietra preziosa presente nel gioiello, tra cui: oro, argento, nichel, titanio e così via. Secondo Allergy UK, si stima che l’1% della popolazione sia affetto da un qualche tipo di sensibilità ai metalli.

Che cosa succede quando si ha un’allergia ai gioielli? L’allergia può essere di forma lieve a una estremamente grave. A variare è la sensibilità della pelle di una persona che può provare prurito, arrossamento finanche gonfiore alla bocca e alla gola subito dopo aver indossato il gioiello per un periodo di tempo limitato.

Qualora si sospettasse di avere un problema di allergia con i gioielli, è consigliato rivolgersi a un estetista o un medico per valutare insieme la diagnosi. Per quanto riguarda, invece, strettamente il monile ci si può rivolgere a un gioielliere affinché possa ispezionare il pezzo alla ricerca di potenziali allergeni.

Perché prude la pelle indossando alcuni gioielli?

Le cause possono essere molteplici. Le più comuni sono quelle causate dal nichel. Altre includono allergie a vari metalli, pietre e componenti in plastica dei vostri gioielli. Se si è allergici al nichel, si può reagire anche all’oro e all’argento privi di nichel. Ma per fortuna tutte queste forme di allergie ai metalli possono essere curabili.

Si può scoprire l’allergia sottoponendosi a un patch test. Questo permetterà di sapere se reagiamo a un metallo specifico presente nei monili. È importante notare che non esiste un modo per stabilire quanto si è sensibili a un particolare metallo se non indossandolo e scoprendolo “strada facendo”.

Come per tutte le altre forme allergiche, può variare notevolmente da una persona all’altra. Le allergie ai gioielli non sono rare ma neanche pericolose. A meno che la reazione non sia eccessiva e vada a occludere le vie respiratorie. In questo caso, si spera però che la persona reagisca in tempi brevi e smetta di indossare il gioiello responsabile dell’allergia.

Quando l’allergia è lieve, si può tornare a indossare i gioielli dopo qualche giorno o settimana. Ma se prude la pelle in maniera insistente è il caso di smettere definitivamente di indossare il monile. Difatti l’allergia può essere temporanea ma anche cronica. Nell’ultimo caso possiamo dimenticarci di indossare ancora il nostro amato gioiello.

Come curare il prurito

Non appena prude la pelle a causa dell’allergia al gioiello dobbiamo subito provvedere a toglierlo. Poi possiamo stendere una dose generosa di gel puro di aloe vera, capace di eliminare qualsiasi situazione di fastidio, bruciore o irritazione. Se è necessario l’operazione va ripetuta più volte nel corso del giorno.

Non dobbiamo preoccuparci di usare troppo gel: la sostanza è salutare e non contiene alcuna controindicazione. Se vogliamo intervenire in maniera più rapida e immediata possiamo ricorrere a qualche farmaco da banco. In questo caso dovremo chiedere consiglio al farmacista così da farci dare il prodotto più consono. Facciamo attenzione con i farmaci a casa che non siano controproducenti.