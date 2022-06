Ciò che ha contraddistinto la specie umana rispetto alla stragrande maggioranza di altre che l’hanno preceduta è la capacità di adattamento, tra le molte, considerata sintomo di elasticità mentale e arguzia. Questo nella società moderna rappresenta anche un fattore psicologico in quanto quasi ogni cosa diventa parte dell’abitudine proprio per la capacità degli esseri umani di adattarsi. Tuttavia alcune personalità sono indiscutibilmente abitudinarie: per loro non è un problema seguire “schemi” prestabiliti e nel caso di alcune donne ciò è ancora più vero. Quali sono le più abitudinarie tra le donne?

Queste sono le donne più abitudinarie di tutte, secondo lo zodiaco

Vergine

Vivono le proprie abitudini come una forma di certezza, di “base” anche se ogni tanto devono andare fuori dagli schemi, e quindi sono quasi “obbligate” dal loro carattere molto forte ed autoritario a tratti a fare cose “pazze”. Questo però solo se riesce ad entrare nel contesto di vita molto “sui binari” del segno.

Cancro

La donna Cancro è un’abitudinaria per motivi non così diversi, ma rispetto a Vergine risulta esserlo per necessità più che per “scelta”. Sviluppa dopo poco tempo dei comportamenti schematici, quasi ossessivi se non adempiuti con regolarità, che aumetano di molto la fiducia nei loro mezzi.

Toro

Donna molto legata alle proprie origini e alla propria famiglia, la Toro ha il concetto di abitudine “allargato” in quanto rende partecipe varie persone al proprio tran tran quotidiano e questo a volte può essere assolutamente ingombrante e “fastidioso” per alcuni ma aiuta a fortificare i rapporti sociali.