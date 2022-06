Tra i vantaggi più importanti di un sistema “aperto” e democratico spicca sicuramente il valore edelle opinioni che costituisce una vera necessità legata al pensiero comune. Una persona sufficientemeente acculturata e predisposta al dialogo accetta le opinioni diverse dalle proprie anche se non è daccordo. Questa capacità non è così scontata, come risulta evidente dai social media odierni. Considerare le proprie idee mettendole in discussione permette anche di perfezionarle, ma alcuni segni zodiacali, secondo tradizione sono maggiormente in difficoltà ad accettare le opinioni diverse dalla propria. Quali sono?

Questi segni non accettano le opinioni diverse dalle proprie! Li conosci?

Cancro

Non sono arroganti ne tantomeno padroni delle proprie idee. Perchè quindi sono considerabili “inflessibili” sotto molti punti di vista? Fondamentalmeente perchè le opinioni non sono importanti per loro in quanto dimostrazione di idee, ma più banalmente perchè una critica potrebbe far crollare una loro certezza. Cancro evidenzia tutto ciò in modo chiaro dalle parole e dalle azioni.

Vergine

Sostanzialmente “se ne frega” delle opinioni diverse ma solo in apparenza: resta ferma sulle proprie posizioni ma ha anche una capacità spiccata a “tirare l’acqua al proprio mulino”. Per loro mantenere salde le proprie opinioni è una questione di principio, anche se risultano essere più che contestabili, non molleranno di un centimetro.

Sagittario

E’ famoso per essere di “larghe vedute” ma solo se queste coincidono con le proprie: Sagittario non è che non accetta le opinioni diverse, quanto piuttosto nativamente non comprende alcuni punti cardine della vita come possano essere così diversi dai propri.