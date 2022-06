La scorrettezza è “parente stretta” della disonestà: agire in modo “fuori dagli schemi” è un conto, ma farlo in maniera decisamente poco congrua e al di fuori dei dettami di educazione e correttezza, solo per perseguire i propri interessi, costituisce qualcosa di profondamente “umano” ma anche piuttosto “deprecabile” per le società. Nonostante ciò, siamo consapevoli che il mondo è pieno di persone che “giocano sporco”, ossia che sono abituati a vivere di scorrettezze. Quali sono i segni più scorretti dello zodiaco?

Sai quali sono i segni più tradizionalmente scorretti dello zodiaco? Eccoli!

Cancro

Anche un segno “buono” fa di frequente uso di strategie e metodologie non propriamente legati all’etica pura, sopratutto a mo di “scorciatoia”. Cancro è una personalità che tende ad arrendersi un po’ troppo facilmente proprio perchè ha sempre il “piano B”. E se non ce l’ha, lo crea molto naturalmente, ecco perchè riesce a “farla franca” spesso.

Ariete

Comprende perfettamente che nella vita agire in maniera scorretta porta a numerosi problemi, morali sopratutto. Per questo motivo è solito misurare, almeno secondo la sua opinione, le proprie scorrettezze. Ma questo non lo giustifica appieno, anzi rappresenta una scappatoia morale che lo aiuta ma che agli occhi degli altri è particolarmente fastidiosa.

Leone

Discorso diverso per Leone che pur comprendendo al 100 % il concetto di “etica”, non si fa troppi problemi ad adottare mezzucci e ad “usare” gli altri per ottenere qualche vantaggio, anche non così importante. Non lo ammetterà mai, ma “fregare” qualcuno senza che se ne accorga lo fa sentire incredibilmente soddisfatto.