Se le tue piante hanno gli afidi, liberatene con questo metodo

Gli afidi sono dei parassiti infestanti delle piante che le succhiano la linfa vitale facendola morire in breve tempo. Quando si tratta di gestire i parassiti, ogni giardiniere ha i suoi metodi personali. Alcuni giardinieri combattono con i parassiti per settimane o mesi, mentre altri riescono a eliminare gli afidi in poco tempo.

Come ci riescono? Non è sempre facile sapere come eliminare i fastidiosi parassiti dal giardino e quali sono le tecniche più efficaci. Fortunatamente, i metodi sia quelli naturali che quelli chimici sono ugualmente efficaci. Questi piccoli insetti amano la linfa zuccherina della pianta. Prosperano con il caldo e la presenza di altri insetti innesca il loro ciclo riproduttivo più velocemente del normale.

Ti potrebbe interessare: Sul tuo balcone batte sempre il sole? Queste sono le peggiori piante da coltivare

Sarà difficile evitare che invadano il nostro spazio verde ma l’importante è accorgersi della loro presenza il prima possibile: solo in questo modo possiamo intervenire in tempo e spezzare il formarsi di una colonia.

Conoscere gli afidi

Prima di capire come intervenire con gli afidi, è importante sapere esattamente quale parassita si sta affrontando. Gli afidi sono insetti dal corpo molle che si nutrono della linfa delle piante. Essendo così piccoli, spesso non si notano, enfatizzando la loro proliferazione che risulta essere alquanto veloce.

Esistono diversi tipi di afidi: i più comuni sono gli afidi neri e quelli verdi che si nutrono di linfa. Si possono incontrare anche afidi grigi o rosa, che si nutrono di foglie e steli. Producono tutti una sostanza dolce chiamata melata. La melata va a soffocare il tessuto vegetativo delle piante e inoltre richiama l’attenzione di insetti che possono favorire l’ovulazione degli afidi.

Se vogliamo evitare che si accoppino, bisognerà trovare la fonte del loro sistema di comunicazione: la melata, appunto. Tale sostanza può essere eliminata risciacquando le foglie, il fusto e gli steli con acqua fredda con l’aggiunta di sapone neutro, come quello di Marsiglia, per rimuovere la sostanza appiccicosa.

La melata è un segnale per gli altri afidi e per gli insetti, il quale indica che una pianta è stata attaccata e che quindi c’è cibo in abbondanza. Assieme alla melata vengono deposte anche le uova. Queste uova possono sopravvivere per settimane o addirittura mesi, quindi è necessario eliminarle definitivamente.

Come possiamo fare? Un’ottima soluzione naturale è quella di spruzzare direttamente sulla pianta un macerato di ortiche almeno una volta alla settimana. L’ortica possiede delle proprietà antisettiche e disinfettanti che rimuovono e uccidono le uova ancora presenti sulla nostra pianta. Inoltre, tiene distante i parassiti così che non vadano a formarsi nuove colonie.

Predatori naturali

La battaglia contro i parassiti può essere condotta anche attirando dei predatori naturali. Le coccinelle, le formiche e i sirfidi sono ottimi esempi di insetti predatori. Si nutrono di afidi e li eliminano molto rapidamente dal nostro giardino. Anche i ragni e le vespe sono insetti predatori, ma attaccano gli afidi in modo diverso. Predano gli afidi iniettando nelle loro uova una sostanza che si schiude come larva predatrice. Questi predatori e parassiti naturali possono controllare gli afidi in giardino e impedire che si accoppino.