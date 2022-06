Se ti trasferisci in una nuova casa, metti a tuo agio il cane così

Cambiare casa, che sia un trasloco definitivo o anche solo per qualche giorno, è un grande cambiamento e, come tale, porta con sé necessariamente una fase di forte stress anche per i pet che devono abituarsi a una realtà nuova. Ad esempio, quando si cambia casa il cane dovrà abbandonare il proprio territorio, quello che aveva “marcato”, per ritrovarsi in un ambiente estraneo, circondato da suoni e odori a lui sconosciuti.

Fonte di stress

È normale sentir parlare spesso di problemi di adattamento, sia per quanto riguarda i cuccioli che i cani adulti. Cambiare casa, che sia un trasloco definitivo o anche solo per qualche giorno, è un grande cambiamento e, come tale, porta con sé necessariamente una fase di forte stress anche per i pet che devono abituarsi a una realtà nuova. Ad esempio, quando si cambia casa il cane dovrà abbandonare il proprio territorio, quello che aveva “marcato”, per ritrovarsi in un ambiente estraneo, circondato da suoni e odori a lui sconosciuti. In questo contesto è normale che si senta spaesato, per cui sarà necessario affrontare questo periodo di transizione con calma e pazienza, tenendo a mente alcuni piccoli accorgimenti e consigli per viverlo al meglio.

Tempo e tanta pazienza

All’apparenza potrebbe risultare come una cosa banale, ma per poter far abituare il tuo cane al nuovo appartamento, ci vuole tanto tempo. Prima di tutto, è essenziale armarsi di pazienza e rispettare i tempi dei vostri migliori amici. Inoltre, i cani sono degli animali molto sensibili e percepiscono rapidamente il vostro umore e anche le vostre emozioni. Molte volte il trasloco viene visto come qualcosa di negativo e fastidioso. E’ possibile che mostriate cattivo umore o altri sentimenti negativi, senza rendervene conto. Sicuramente il vostro cane percepirà tali cambiamenti nel vostro comportamento. Come conseguenza, diventerà sospettoso, ansioso, triste e persino aggressivo. È molto importante affrontare e presentare il cambio di casa come qualcosa di positivo.

Una visita in anteprima

Il cane si sentirà più a casa quando riconosce che il nuovo ambiente include una zona dedicata al suo comfort e divertimento. Cerca, se è possibile, di portare il vostro cane con voi, soprattutto quando andate a fare le prime visite nella nuova casa. Una volta in casa, cerca di riservare uno spazio sufficientemente grande dove il vostro migliore amico troverà i suoi giocattoli di sempre, la sua cuccia, oltre alle ciotole per acqua e mangime. Se il vostro amico a quattro zampe non si trova a suo agio nella nuova casa e vi manca il tempo da deicare al suo adattamento, è meglio cercare l’aiuto di un professionista cinofilo.