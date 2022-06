Vedi un animale abbandonato per strada? Ecco cosa puoi fare per aiutarlo

A tutti noi sarà capitato almeno una volta nella vita di vedere un cane abbandonato che gira per le strade della nostra città. Molte volte ci fermiamo a pensare se ha un proprietario o è semplicemente solo. Ma non sempre questi animali sono in buone condizioni, anzi, la maggior parte delle volte li troviamo trasandati e ammalati. Ma come ci dovremmo comportare?

Procedi con cautela

Se ti ritrovi un cane abbandonato nel tuo cammino, il primo step è quello di procedere con molta cautela: cane sconosciuto e all’apparenza randagio può rappresentare potenzialmente un pericolo. Alla fine, non sai quali esperienze ha vissuto, come reagisce agli estranei e se per caso è malato o ferito. Pertanto, prima di avvicinarti, dovresti osservarlo per un po’ con discrezione. Il consiglio è quello di non approcciare mai l’animale frontalmente, ma di avvicinarti di lato. È importante anche restare sereni e rilassati. Se ti rendi conto di essere piuttosto teso o in ansia, ti conviene restare a distanza. Tieni a mente che non si può mai prevedere la reazione di un cane abbandonato teso o spaventato.

Mettilo in sicurezza

Se l’animale appare amichevole e ben disposto nei tuoi confronti, puoi avvicinarti con circospezione, approcciandolo da un lato. Poiché un cane che si muove libero rappresenta un pericolo non solo per se stesso ma anche per le altre persone in strada, se fosse possibile dovrebbe essere messo in sicurezza. Il metodo più semplice è quello dei utilizzare un guinzaglio per poterlo avvicinare a voi. In alternativa, puoi provare ad attirare il cane a te, facendo attenzione: con un po’ di fortuna e predisposizione da parte tua, il cane potrebbe decidere di seguirti.

Il cane è ferito

Qualora trovaste il cucciolo abbandonato in condizioni drammatiche è sempre consigliato chiamare un ambulatorio veterinario. Mentre ti dedichi ad aiutare il cane ferito, pensa alla tua sicurezza come alla massima priorità! Gli animali che soffrono possono reagire in modo aggressivo e addirittura mordere per paura. La reazione di un cane che soffre è imprevedibile. Se noti che il randagio è all’apparenza trascurato e in alcuni punti del corpo presenta chiazze senza pelo, non è da escludersi che possa avere una possibile infezione da parassiti.

Cerca il proprietario

La prima cosa che devi fare a questo punto è guardarti attorno per vedere se per caso riesci ad individuare il proprietario del cane. Rivolgiti ai passanti chiedendo loro se riconoscono l’animale o se di recente hanno visto qualcuno che cercava il proprio cane smarrito. Puoi anche suonare il campanello di qualche abitazione circostante e chiedere: se sei fortunato, qualcuno riconoscerà il cane, o magari gli abitanti del quartiere potranno offrirsi di aiutarti nella ricerca del proprietario.