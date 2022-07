Di solito, gli uccelli più temuti per il balcone è il piccione, che sono sporchi e possono creare anche nidi sui palazzi. Questo uccello è davvero pericoloso, dato che sono portatori di malattie e germi. Inoltre, con la loro cacca, possono rilasciare batteri, quindi é fondamentale non farli avvicinare dai nostri balconi. Proprio per questo motivo, andiamo a vedere qualche metodo utile per cacciarli, senza ucciserli o fargli male.

Cacca di uccello in balcone? Addio per sempre, ecco come!

La prima cosa da sapere è preferiscono le superfici lisce, così da non farsi male. Quindi per evitare che si annidino o facciano la cacca sul balcone si può mettere uno strato di sabbia o di sassolini di ghiaia. Inoltre, si possono anche riempire le fioriere sempre di sabbia o sassolini, così da non farli appoggiare.



Un altro metodo molto efficace è la carta di alluminio fatta a strisce, cosicché i riflessi li spaventino. Quindi basteranno delle strisce di alluminio che dovranno essere attaccate alla ringhiera del balcone, ma anche ai muri o agli stendini. Bisogna comunque stare attenti a non fare le strisce troppi sottili, sennò non funzionerà.

La soluzione dei riflessi, si può fare anche con vecchi cd o con le lattine di metallo, entrambe avranno lo stesso effetto della carta argentata. Le lattine possono essere appese con dei fili trasparenti alla ringhiera e con il movimento dell’aria spaventeranno i piccioni. Quindi anche con questi altri due metodi, gli uccelli non si avvicineranno più al vostro balcone.

Abbiamo poi, sempre per tenerli lontani senza fargli del male, le bustine con le spezie che odiano. Anche se per noi sono buonissime, alcuni tipi di spezie sono repellenti per questo uccelli. Ad esempio si può usare il pepe, il peperoncino o la cannella. Si può mischiare tutto e mettere il composto dentro le bustine per poi chiuderle e appenderle alla ringhiera.

Del peperoncino si può usare anche direttamente il seme. Si possono infatti, spargere questi semini sul sulla ringhiera, sul pavimento o vicino allo stendino. Quando i piccioni si avvicineranno, si irriteranno e andranno via. Questi semi però, dovranno essere cambiati spesso.