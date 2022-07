Con l’arrivo dell’estate sta spopolando la tendenza di bere il caffè freddo, questo per non farne a meno durante la giornata e allo stesso tempo non soffrire il calore. Molti però temono che bere caffè freddo possa far male. La verità però è che non ci sono evidenze scientifiche, però una possibilità da considerare è che bere caffè freddo dopo pranzo possa originare una brutta indigestione, modificando lo stato del cibo consumato e rendendone più difficile la digestione.

Caffè: ecco la nuova tendenza per berlo freddo e gustoso

Il caffè freddo dopo pranzo stravolge la temperatura dello stomaco proprio nel momento in cui il processo digestivo inizia ragione per il quale il processo è frenato. E quindi si potrebbe arrivare ad una congestione. Altro effetto oltre al mal di stomaco, è il gonfiore addominale, questo accade perché alcuni cibi entrando in contatto con il caffè freddo nello stomaco tendono ad espandersi causando, quindi, un aumento di volume dello stomaco il che può originare anche dolore.

Non esiste però uno studio scientifico che ci dice che caldo sia meglio di freddo, è solo una questione di come reagiscono i nostri sensi al gusto caldo. Una bibita calda, infatti, sarà comunque più amara o più dolce rispetto alla stessa bevanda fredda. Ma a livello di sostanze e reazioni chimiche non vi è nessuna diversità. La misura di caffeina non muta con la temperatura.

Anche nel caso in cui si prediliga un caffè ghiacciato non si deve mai esagerare. Quindi via libera per il caffè freddo. Prepararlo in casa è davvero facile. Vi saranno sufficienti pochi minuti per ottenere un caffè freddo prodotto in casa, buono come quello che prendiamo al bar. Il segreto è quello di unire al liquido, del gelato o della pasta di nocciole. Questa semplice accortezza vi farà ottenere una bevanda saporito e gustoso. Potete prepararlo con l’aggiunta di zucchero, oppure amaro, in base ai vostri gusti.

Nei bar impiegano lo zucchero di canna liquido, ma se non lo avete, potete impiegare anche quello semolato. Potete preparare il caffè con la caffettiera o con le macchine a cialde o a capsule. La raccomandazione è di non esagerare troppo con le dosi durante le giornate.