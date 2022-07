Se siamo (quasi) tutti alla ricerca dell’anima gemella, non tutti interpretano questo “bisogno” in egual modo. Idem per quanto riguarda il tipo di relazione: c’è chi è molto passionale e chi più distaccato, e non è facile separare in “settori” ogni forma di relazione o atteggiamento. Sono molti coloro che in principio si comportano in modo affettuoso ma con il passare del tempo questa tendenza tende a “scemare”, ma non per tutti: ecco quali sono i segni zodiacali che restano per sempre affettuosi nei confronti del partner. Quali sono?

Ecco i 3 segni zodiacali più affettuosi in una relazione

Vergine

Non è facilissimo stare con un Vergine, ma non perchè non sia “gratificante”, tutt’altro. E’ un segno che risulta essere molto esigente in ogni circostanza ma di contro ricambia con gli interessi dal punto di vista affettivo. Sia nell’atto pratico, ma anche nelle parole e nei regali, fa sentire il partner al centro del mondo.

Pesci

Non è mai eccessivamente appiccicoso (di norma), Pesci non può prescindere da una condizione di continua manifestazione di affetto. Essendo un fantasioso di natura, oltre che un sognatore, ha sempre grandi progetti che inevitabilmente portano il partner di questo segno ad essere indubbiamente circondato di attenzioni e amore.

Leone

Ha un modo particolarmente eccentrico di dimostrare il proprio sentimento, ma sicuramente si fa notare: è il tipo che fa regali vistosi, lancia messaggi in cielo e altre che che magari “sforano” un po’ il senso del buon gusto ma che sono indiscutibilmente sintomo di grande affetto.