In senso generale, la quasi totalità delle persone è legata al desiderio di essere amata, ma non tutti ambiscono alla stessa terminologia di amore, oppure non tutti hanno le medesime priorità. C’è chi ne fa una ragione di vita, mettendo al primo posto la felicità coniugale, mentre per altri si tratta di un bisogno importante ma che non deve rappresentare un’ossessione. Anche all’interno di un rapporto funzionale, alcune personalità dimostrano di essere maggiormente “bisognose” di amore. Ecco quali sono, secondo lo zodiaco, i segni più bisognosi di amore.

Ecco i segni che hanno più bisogno d’amore! Sono questi 3

Toro

Molto semplicemente, i Toro hanno bisogno di sentirsi parte di qualcosa, e oltre ad essere mediamente egocentrici, necessitano di essere apprezzati per quello che fanno ma sopratutto per quello che sono: trovare un’anima gemella che riesca a soddisfare questo desiderio è fondamentale per loro. Non solo: hanno il bisogno di sentirsi anche apprezzati e ricoperti di attenzione durante il rapporto sentimentale.

Cancro

Necessitano di amore, anche se non necessariamente sotto il punto di vista affettivo, che resta importante ma “non basta”: Cancro è un segno sorprendentemente espansivo in amore, ma solo quando è convinto di trovarsi accanto alla persona giusta. In questo caso però pretende la medesima dose di amore in cambio.

Pesci

Probabilmente quelli più “bisognosi” di amore: vivere senza questo fondamentale elemento non sarebbe una vita degna di essere vissuta, dal punto di vista del Pesci che è molto romantico sotto tutti i punti di vista, sia nella controparte maschile che femminile.