Ecco il trucco infallibile per rimuovere olio abbronzante dal telo mare

Cerchi un trucco infallibile per rimuovere l’olio abbronzante dal telo mare? Fra le macchie più ostinate quelle dell’abbronzante sono le più difficili da eliminare. Si tratta di un prodotto a base oleosa e quasi sempre contenente filtri solari, i responsabili degli aloni colore ruggine. A volte è sufficiente una giornata al mare per dire addio al nostro bellissimo asciugamano dalle fantasie estive.

Anche dopo molti lavaggi le tracce dell’olio abbronzante non spariscono del tutto e, come se non bastasse, ci ritroviamo tra le mani un telo dai colori irrimediabilmente sbiaditi. Come fare per rimuovere l’olio abbronzante e fare tornare il nostro telo come fosse nuovo?

Ti potrebbe interessare: Profumo di pulito e bianco brillante? Ecco i migliori prodotti da usare

Rimuovere olio abbronzante dal telo mare: ecco il trucco!

Sembra banale, ma rimuovere l’olio abbronzante dal telo mare non è affatto scontato. Olio e creme solari sono tra i responsabili delle macchie più ostinate, a causa delle sostanze contenuti in questo genere di prodotti. Se vuoi smacchiare il telo mare, l’accappatoio o il tuo copricostume, e togliere ogni traccia di olio abbronzante, dovrai conoscere il metodo giusto.

Esiste, infatti, un trucco infallibile che rimuove macchie e aloni di unto dai tessuti e nelle prossime righe te lo sveleremo. Se ti sei accorto di aver sporcato il tuo asciugamano con alcune gocce di olio abbronzante, dovrai correre ai ripari quanto prima, e non fare passare troppo tempo.

Copri la macchia di olio con amido di mais e lascia agire per diversi minuti, il tempo necessario che la farina assorba tutto l’unto in eccesso. Poi, strofina delicatamente l’alone con un panno morbido fino a che non avrai tolto tutti i residui di amido.

Versa qualche goccia di detersivo neutro per i piatti o di uno sgrassatore e, servendoti di una spugna, pulisci a fondo la macchia di olio abbronzante. Risciacqua infine il telo mare e assicurati di aver eliminato ogni traccia di sporco. Se vedrai ancora aloni di unto, dovrai ripetere il procedimento. Altrimenti, potrai lavare il telo mare in lavatrice.

Intervenire sul telo mare, cercando di rimuovere la macchia di olio abbronzante con un pretrattamento è un passaggio importante. Se proverai a mettere subito l’asciugamano in lavatrice, rischierai di fare peggio e l’unto resterà ancora più attaccato alle fibre del tessuto.