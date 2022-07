Siamo quello che siamo da diversi fattori, restringendo molto si tratta di un mix diversificato di formazione caratteriale ed esperienza accumulata, oltre che la maturità portata dall’esperienza. Una personalità temeraria è quella che per definizione non solo non ama manifestare paura ed esitazione, ma addirittura “ride” in faccia al pericolo ed è solitamente sprezzante. In molti casi lo è sopratutto per evidenziare ed accentuare il proprio coraggio, anche se i temerari possono avere numerose motivazioni differenti. Anche tra le donne le personalità temerarie sono parecchie: secondo lo zodiaco alcuni segni in particolare sono considerabili degni di questa nomea: ecco le donne temerarie per eccellenza.

Ecco le donne più temerarie dello zodiaco. Sai quali sono?

Vergine

Non ama propriamente mettersi in mostra, ma è tra le più caparbie e convinte delle sue qualità: Vergine risulta essere a tratti sfrontata e temeraria ma solo quando è sufficientemente certa delle proprie possibilità di successo. Per questo motivo si trova spesso ad “averla vinta” anche nelle situazioni spinose.

Leone

Se vuole ottenere qualcosa, la Leone agisce in modo apparentemente poco “strategico” e programmato e non è assolutamente spaventata dai rischi e dalle alte o basse probabilità di successo. Spesso quello che le da più soddisfazione è proprio l’essere temeraria di natura, più che il risultato finale.

Toro

La donna Toro è tra le più determinate del “lotto” dei 12 segni ma non per questo agisce “a testa bassa”, anzi sa assolutamente quando è il caso di insistere su un concetto e quando è il caso di “ritirarsi”. Questo non significa che non sia temeraria, anzi: è molto insistente.