Non tutti siamo soliti manifestare allo stesso modo la vitalità: alcuni sono molto “fisici” ed epsansivi, altri preferiscono evidenziare la propria energia attraverso altri modi, mentre quelli dotati di una carica energica “totale” risultano essere quelli più “frizzanti” e pieni di vita. Si tratta di individui che sembrano avere sempre un’attività celebrale e motoria così evidente da essere percepibile anche a distanza. Quali sono i segni zodiacali con più energia, secondo lo zodiaco?

I segni zodiacali con “più energia” secondo lo zodiaco sono questi 3. Lo sapevi?

Scorpione

Sono decisamente pigri quando possibile, ma allo stesso tempo spiccano per profonda curiosità ed intelligenza. Quando devono fare qualcosa oppure sono tenuti a farlo per interesse o piacere personale risultano essere pieni di risorse, anche se devono trovarsi nel contesto adatto. Scorpione è un segno molto selettivo ma quando trova le persone giuste è probabilmente quello che “trasuda” più energia.

Pesci

Anche se è mediamente introverso, Pesci non può effettivamente celare la propria natura molto emotiva, a tratti anche impulsiva: spesso i rappresentanti di questi segni non si sentono a loro agio nei contesti “normali” ma attraverso l’arte e la creatività in generale riescono ad esere molto comunicativi. In amore Pesci si trasforma, e diventa tra i più energici in assoluto.

Leone

Evidenziare la propria “verve” risulta essere più che una scelta, una forma di necessità per Leone, che in ogni contesto “sprizza” energia: a partire da quelli professionali a quelli puramente legati al divertimento, Leone è molto energico ma anche a tratti “ingombrante”, sopratutto quando bisogna essere discreti.